É difícil achar ofertas de futebol de botão

Acho que as crianças hoje nem sabem o que é? Mas jogar futebol de botão foi (é?) uma das coisas mais bacanas da infância. Me lembro de verdadeiras batalhas nos estrelões do bairro. Funcionava assim: um bando de meninos – mas um bando mesmo, coisa de 15, 20 garotos, se juntava na garagem de um de nós. Levavam seus times, seus campos, suas traves, seus sonhos, suas fantasias.

Disputávamos campeonatos e a coisa era organizada. Tinha chave na primeira fase, depois os jogos eram eliminatórios. O melhor era chegar até a semifinal, quando você ganhava a chance de usar o campo com cavaletes, maior que os nossos meros estrelões, e que pertencia a um garoto cujo nome não me lembro mais…..seria Fernando? Cristiano? Sei lá.

Cara, a gente passava tardes e mais tardes disputando campeonatos. Também disputava partidas espetaculares contra o meu primo André. A competição entre nós sempre foi acirrada. E jogávamos, jogávamos, jogávamos. Cara, o domingo inteiro era para o jogo de botão – que eu me lembro, a gente só parava para almoçar (e porque era o dia de beber Coca-Cola, o que normalmente era proíbido durante a semana).

Acontece que crescemos. E hoje em dia não vejo mais a molecada jogando futebol de botão. Mas eu até entendo: quem quer formular na sua cabeça a fantasia de comandar uma equipe, de ser o atacante dos gols impossíveis ou o goleiro das defesas espetaculares se temos o vídeo game para fazer isso sem termos que imaginar, fantasiar.

Seja como for, há algumas opções disponíveis nos sites para quem deseja comprar um time ou um campo. E acho que seria um presente bem bacana para os pequenos. Quem sabe a moda do futebol de mesa não volta com força total? Seria bacana!!!

Netshoes

Mesa de futebol de botão oficial (Klopf)

De R$ 299,90

Por R$ 169,90

Estojo com dois times de futebol de botão (São Paulo e Santos)

De R$ 99,90

Por R$ 89,90

* Há diversas outras opções de time a conferir no site

Time de futebol de botão Barcelona

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

Extra.com

Campo de futebol de botão oficial

De R$ 519

Por R$ 439

Traves desmontáveis de PVC

De R$ 19,90

Por R$ 14,90

Submarino

Estojo com 12 times de futebol de botão da Gulliver (mais indicado para crianças)

Por R$ 49,90

Se você quiser algo mais profissional, com equipes feitas até por encomenda, recomendo esses dois sites.

http://www.futeboldebotao.com.br/

http://www.edubotoes.com.br/