Einstein sugeriu: Toma mais uma Guinness!

Daniel Fernandes

Quando você começa a imaginar que aquela foto de corpo inteiro do Albert Einstein, colocada em um canto estratégico do pub, bem de frente para a sua cadeira, está falando com você. E dizendo: Toma mais uma Guinness!!!’, ‘Toma mais uma Guinness!’, realmente, existe algo de errado com você.

Será que ele estava falando mesmo comigo? Acho que não.

Fato é que, para celebrar a chegada do outono e a volta da garoa e a festa de São Patrício atrasada, fomos eu, Amanda e Guy a um pub de Pinheiros.

E a Guinness caiu que era uma beleza. Não para o bolso, é verdade, afinal, a quase R$ 20 a ‘pint’ não existe bolso que resista. Mas tudo bem. O dia era de celebração. E vamos que vamos.

E tomei uma, tomei duas…..ia pedir a terceira rodada. Mas aí o Einstein começou a falar comigo. E achei melhor parar.

Quem agradeceu foi meu bolso. Afinal, o pouco que consumi – teve um hamburguer no meio porque ningúem é de ferro – já me garantiu uma conta superior a R$ 70. Mais caro do que a maioria dos restaurantes que costumo frequentar.

Mas não importa, sábado foi Guinness Day. Pelo menos para mim.