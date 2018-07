‘Esse plano não é bom para o senhor’

Incrível. Incrível mesmo. ‘Visitar’ uma loja da operadora de celular que administra a minha conta, para mim, é o mesmo que ir ao dentista ou ao médico. Significa sofrimento. E confesso que ontem o roteiro era o mesmo das vezes passadas: atendimento ruim e espera interminável.

A surpresa veio, justamente, com o atendimento.

Não vou contar qual a operadora, não vou dizer em qual shopping estava a loja desta mesma operadora e muito menos o nome da atendente (risos).

Mas pela primeira vez em muitos anos deixei a loja surpreso.

Para começo de conversa, ela não tentou me empurrar um plano daquele tipo que vocês conhecem bem: “bom para a operadora, ruim para o cliente’. E olha que eu estava disposto a mudar meu plano….e para pior, como descobri após o atendimento.

Após eu dizer o que queria, ela saiu dizendo: “olha, acho que esse plano para o qual o senhor quer migrar não é bom para você”.

Ah tá, agora, chega a hora em que ela vai tentar me empurrar um plano mais caro, pensei.

Nada disso, sem vacilar, ela continuou: “olha, o plano que o senhor tem permite que se desconte do valor previamente combinado as ligações locais, à distância e até os torpedos. Isso significa que tudo sai do mesmo ‘bolo’. O plano para o qual o senhor pretende mudar será por minutos e não contempla nem ligações DDD nem torpedos. O senhor terá de comprar pacotes separados”.

Tirando a parte do ‘senhor’, adorei a orientação. Mas tinha mais.

Ela disse ainda que eu deveria telefonar para a central da operadora com a seguinte tática. “Diga para eles que o senhor (ela insiste!!!!) sabe que o plano do senhor (meu Deus do céu!!!) não existe mais. Mesmo assim, diga que o senhor quer aumentar o valor pago mensalmente por esse plano, que quer continuar nele. Eles devem aceitar a proposta. Ah, o senhor (desisto) pode pedir também para eles dobrarem o valor de bônus disponível para a troca de um aparelho. Eles costumam aceitar isso também”.

Fiquei pasmo. A ‘atendente’ fez um ‘atendimento’ muito bom. Foi sincera e precisa na sua orientação. E tirando a parte do senhor, acho que ela matou a charada. Eu ou qualquer consumidor gosta de ser enganado e – pior – nós sabemos quando somos enganados.

Infelizmente a orientação que eu recebi não parecesse ser regra, principalmente pela última frase dela: “só não diga que fui eu que contei isso ao senhor”.

O senhor não vai contar, pode deixar.