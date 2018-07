Estou louco, em coma ou voltei no tempo?

Vocês não sabem e podem me achar louco, mas meu lap top está adquirindo vida própria. É verdade! Ele funciona quando quer, fica lento quando acha que deve ficar e funciona feito uma Ferrari quando acha que eu mereço. Nesta semana, por exemplo, foi só pensar: “chega, vou trocar essa joça” para ele começar a funciona feito novo.

Mesmo assim, desconfio que essa postura dele será provisória e logo, logo ele vai desistir de mim e parar de funcionar. Após três anos, me vejo novamente na ‘obrigação’ de comprar um computador novo. Mais moderno, mais atual, com linhas mais arrojadas, com mais memória e com um processador melhor.

O custo disso? Pelo que apurei até o momento – eu sempre faço pesquisa de preços e modelos antes de compras importantes e você deveria fazer também – devo ter de desembolsar R$ 2,5 mil. Não importa muito a marca escolhida. Se você escolher entre a HP, Sony ou Dell, não vai gastar menos do que isso.

Se eu preciso de um computador novo? Sim e não. O meu já está dando sinais de saco cheio, é verdade. Mesmo assim, poderia me dar o trabalho de encontrar uma assistência técnica e ver se há possibilidade de arrumá-lo. Mas a necessidade de renovar-se tecnologicamente – ao que tudo indica – amealhou mais um zumbi.

É assim com a TV. Ela funciona perfeitamente. Mas é um trambolho. E as novas são tão bonitas, e finas, e modernas. Coloque aí mais uns R$ 2 mil para comprar uma TV nova.

E o ipod. Não basta ter um ipod. É preciso ter o mais moderno deles, que por sinal eu comprei não faz nem um ano. Acrescente nesta conta mais R$ 1 mil, que é o seu valor em qualquer boa loja do ramo.

E o video game. Playstation 2? Ah, mas eles não fazem nem sequer mais jogos para esta versão. Por que não um Playstation 3? E o Wii? Que tal usar a tecnologia para fazer um pouco de exercício?

Em quanto já está a conta?

Essa necessidade constante de renovação me faz lembrar da original série exibida pela BBC recentemente. Life On Mars começa mais ou menos assim: um detetive de polícia sofre um atropelamento e vai parar em Manchester na década de 1970. Sem computador, ipod, celular, videogame. Sem nada disso.

Não é por acaso que o protagonista da série inicia cada episódio se perguntando: “Eu estou louco, em coma ou voltei no tempo?”

Será que somos tão felizes com tanta tecnologia? Não sei. Sei que teríamos mais dinheiro no bolso.