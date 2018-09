Eu não tenho nada contra o casamento, mas…

Eu não tenho nada contra o casamento!

Isso precisa ficar claro, até porque o nome do blog pode remeter a algum tipo de mantra que fico repetindo quando acordo ou até mesmo a uma micro religião da qual eu seja o sócio fundador.

Não é!

Mas me respondam uma pergunta rápída: vocês pagariam R$ 100 por uma música? Ou gastariam R$ 600 por trinta minutos de música ao vivo na igreja onde acontecerá o seu casamento? Um casal de amigos que eu conheço e que vai casar em breve pagou.

Não são esses, claro, os únicos gastos a que eles estão sendo submetidos desde o momento em que decidiram pelo pacote completo: CERIMÔNIA NA IGREJA + FESTA PARA FAMILIARES E AMIGOS.

Em uma rápida troca de e-mails, chegamos a seguinte lista de gastos:

– Flores (decoração da igreja) – R$ 3.250

– Taxa da igreja – R$ 650

– Filmagem – R$ 3.000

– Aluguel de carro – R$ 700

– Vestido da Noiva – entre R$ 300 e R$ 20.000

– Dia da Noiva – entre R$ 500 e R$ 3.000

Não se trata esse post, ainda, de condenar o casamento. Eles decidiram casar dessa forma por uma série de motivos absolutamente justos e que não vêm ao caso comentarmos aqui.

Mas até o noivo, que vamos chamar aqui de Ben Harper, escreveu uma preciosa frase na troca de e-mails já mencionada. “A igreja te ‘impõe’ contratar fotógrafo e filmagem, decoração e música da cerimônia. Se você contrata alguém de fora para algum desses serviços, você paga uma taxa em torno de R$ 800.

Aí eu fico pensando…..

Quando você encontra a pessoa certa, quando você quer tornar a coisa toda oficial – principalmente para o pai da noiva que está perdendo a sua ‘garotinha’ – você deseja reunir todos que você gosta e que gostam de você. Você provavelmente quer comunicar o seguinte: olha, eu estou aqui na frente de todo mundo assumindo que eu gosto MUITO dessa mulher a ponto de renegar uma vida de Futebol + Video Game + Cerveja + Futebol pela vida a dois.

Trocas as revistas masculinas pelas revistas de moda e decoração. A casa bagunçada, pela toalha do banho pendurada onde ela deveria estar. Menos móveis, por todos os móveis do mundo. E por aí vai.

Não acho que teria essa decisão que passar pela questão financeira. Mas passa. E os noivos se estressam – R$ 100 para isso, R$ 500 para aquilo. E a poupança vai embora.

Sem falar na organização do casamento em si, que resumiu bem meu amigo Ben H. com a seguinte frase: “Não é por acaso que as pessoas preparam um casamento em 12 meses, não em quatro ( como é o caso dele e da sua querida quase esposa). É simplesmente impossível”.

Apesar do meu mau humor rotineiro, sejam felizes meus caros amigos!

P.S.

Se um dia eu casar na igreja – o que eu acho beeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm difícil – gostaria que tocasse no início Bittersweet Symphony, na versão do The Verve!!!!!