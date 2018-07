Eu, sozinho, com meu computador

Daniel Fernandes

Os jornais desta quinta-feira, dia 20, publicam entrevista com Oscar Clarke, novo presidente da HP no Brasil. HP é a abreviação de Hewlett-Packard, empresa que produz impressoras, computadores e calculadoras.

Ele afirma que espera levar sua HP até a liderança do mercado brasileiro de computadores de uso residencial. Uma das frases que ele usou para demonstrar que fala sério foi: “Quem estiver na frente que se prepare, pois está vindo um trator em alta velocidade”.

Oscar Clarke certamente não sabe do meu problema com a HP, mas eu posso dizer que o trator da empresa não está tão rápido assim.

Quando me mudei para o meu apartamento, coisa de dois anos atrás, decidi comprar um notebook. Decidi comprar por causa do tamanho compacto: meu apartamento é pequeno e não haveria espaço para um ‘trambolhão’, um daqueles computadores de mesa enormes.

Era feliz com a minha escolha até a semana retrasada, quando o computador passou a apresentar um defeito preocupante: simplesmente não ligava.

Consegui o telefone do serviço de apoio ao usuário da empresa. E telefonei. Do outro lado da linha, um rapaz me informou gentilmente que eu havia comprado meu computador fazia mais de 12 meses.

Ainda segundo ele, nesse caso, eu deveria buscar ajuda pelo chat da HP, que poderia ser acessado pelo site da HP. A pergunta que eu fiz a ele é a mesma que compartilho com vocês: “Amigo, como eu disse, meu computador não funciona. Se ele não funciona, como eu vou pedir informações sobre a solução do problema via chat?”

Ele não soube me responder. Só consegui resolver meu problema porque fiquei no trabalho até mais tarde e acessei o chat pelo computador da empresa. Mas aí, restou uma outra pergunta: será que a HP não considera mais como clientes as pessoas que tem seus produtos mais antigos?