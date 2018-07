Eu virei titio (ou pensamentos de insônia)

Não tenho filhos, como sugere o nome do blog. Quer dizer, eu poderia ter e ser solteiro, mas aí eu acho que esse espaço deveria se chamar Vida de Pai Solteiro.

Enfim, como eu ia dizendo, não tenho filhos, mas minha irmã acabou de trazer ao mundo a pequena Julia, que por esses dias deve completar sete meses de existência.

O nascimento da Julia me fez pensar se um dia eu estaria preparado para ser pai e mudar – c-o-m-p-l-e-t-a-m-e-n-t-e – a minha rotina de discos, pão com presunto, shows, cinema, livros e restaurantes. Quer dizer, nunca conversei com a minha irmã a respeito. Veja: eu acho que a minha vida mudaria completamente.

Tem a parte financeira. Não sei quanto custa um pacote de fraldas. Mas desconfio que seja uma fortuna. Sem falar em roupas, comida, educação e mais educação. E mais educação. Afinal, hoje em dia parece que a gente não pode parar nunca mais de estudar.

A questão é que todas essas questões desaparecem quando você dá uma olhada na menina. Cara, você derrete por dentro. É incrível como se cria automaticamente um vínculo extraordinário com aquela ‘pessoa pequena’ – nossa, como é pequena! – e frágil.

Quer dizer, ela parece frágil. Mas acho que não é. Afinal, se fosse, ela já teria sucumbido aos apertos da minha mãe (risos) e à eterna passagem de colo para colo da família.

Mas educar uma criança deve ser mais sério do que esse post sugere. Ou dessas bobagens que eu escrevo nesse espaço. Se as crianças aprendem com base nos modelos registrados conforme o meio-ambiente (leia Lev Vygotsky, cara!), desconfio que a responsabilidade de ser um pai ou mãe seja gigantesca. Será que um dia estarei preparado? Será que algum dia alguém está? Ou esteve?

Por enquanto, encaro a realidade de ter ficado para titio. É bom demais!

Beijo Julia