Kit do 100º gol de Ceni vai custar quase R$ 1 mil

A edição limitada do kit comemorativo do centésimo gol do maior goleiro-artilheiro do mundo, maior ídolo da torcida do São Paulo na história e campeão de tudo o que disputou deve custar R$ 999. A informação está no site da ESPN. É claro que é caro, mas nesse momento, até esse blogueiro, eterno pão duro, está pensando em ir até a loja oficial do clube, no estádio do Morumbi, para reservar um dos mil kits à disposição dos torcedores.

O kit traz duas camisas. Uma réplica do manto usado pelo goleiro lá em 1997, quando ele marcou o primeiro gol de sua carreira, contra o União São João de Araras. E a camisa usada pelo mito na partida de ontem, quanto aos oito minutos do segundo tempo ELE fez o segundo gol do São Paulo na vitória contra o Corinthians.

É caro, verdade. Mas chegou a hora da torcida mostrar que pode ajudar o São Paulo na empreitada contra o que se avizinha no futebol brasileiro. Claro que as receitas com televisão podem diminuir e a falta de transmissão dos jogos no próximo Brasileirão, ainda sob a batuta da TV Globo, deve impactar em menos retorno publicitário para o Tricolor.

Daí, de brincadeira, lancei uma campanha no Facebool: “Morumbi lotado no Brasileirão contra a televisão”. Mas quer saber…..pode nem ser tão brincadeira assim.

Temos que fazer a nossa parte? Temos que fazer nossa parte!!!!! E gastar uma parte do nosso dinheiro com o clube pode ser um bom começo.

Por exemplo. Já está à venda no site da loja São Paulo Mania uma camisa do Luís Fabiano. Ela custa R$ 49. É barato. Não estamos falando de um kit de R$ 1 mil. Vai lá, compra a sua. Afinal, Luís Fabiano é Clemente só no nome!!!!! Só no nome!!!!!!

Por falar no fabuloso, o São Paulo lançou uma série de ações por ocasião da chegada DELE ao Tricolor. Vale conferir. Tem coisa que não é tão caro assim. Somos nós, todos juntos, fazendo o São Paulo cada vez maior.

Ah, só mais uma coisa: já são mais de mil vídeos no You Tube com o 100º gol de Rogério Ceni. Veja alguns deles abaixo. Filmados da TV, do estádio, reproduzindo a transmissão da TV…..