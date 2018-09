Paul McCartney e a espera pela ‘minha’ Praça Vermelha

É uma maravilha ser estudante. Ou não? Amanhã, dia 15, começa a venda de ingressos para o show do Paul McCartney em São Paulo, no dia 21 de novembro, às 21h30, advinha onde? No MORUMBI!.

Ou seja, muito em breve eu vou saber se conseguirei comprar o ingresso e, melhor de tudo, vou saber se consigo comprar uma entrada pela metade do preço. Isso significa pagar R$ 150 pela pista. Ou ‘apenas’ R$ 350 pela pista VIP.

Mas preciso confessar a vocês. Mesmo que o ingresso fosse inteiro e bem mais caro do que os valores atuais – tipo R$ 1.000,00 – eu compraria.

Não ligava muito para Beatles ou pelo Jonh ou pelo Paul ou pelo Ringo ou pelo George até conhecer a Amanda – mas isso é uma outra (e bonita) história. O que vocês precisam saber é que há dois DVDs que me fizeram ser um ‘freak´n Beatles’. O primeiro é o Anthology, que foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei na minha vida.

O segundo é um show que o Paul fez na Praça Vermelha, em Moscou, alguns anos atrás. Vocês já assistiram? Cara, é de cortar o coração. O show é entrecortado por um documentário que mostra como os russos, em plena Guerra Fria, se viravam para comprar ou pelo menos escutar os discos dos Beatles.

E o show do Paul na Praça Vermelha tanto tempo depois…minha nossa senhora! É de arrepiar. No documentário, você vê aqueles brutamontes russos chorando feito crianças quando o velho Beatle toca Hey Jude. De novo, é de arrepiar.

Cara, se o show de São Paulo tiver a metade da vibração daquele encontro na Russia, já terá valido a pena cada centavo gasto.