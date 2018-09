Não que alguém se importe. Já comentei aqui que blogs, por definição, a minha definição, na verdade, são diários em que você escancara sua vida para quem quiser ler a respeito dela. Para quem tiver paciência, de fato. Mas essa e outras discussões filosóficas não importam neste momento.

Meu ingresso para o show do senhor Paul McCartney está garantido. Na verdade, aqui cabe uma pequena homenagem a minha Amanda, que ficou de prontidão na frente do computador para garantir as entradas logo no início das vendas.

Agora, é esperar pelo domingo, dia 21 de novembro. E torcer para não chover. Mas se chover, quem se importa!!!!! Terei de preparar o bolso também. A julgar por informações recebidas por este repórter, o estacionamento do Shopping Butantã vai estar perto de R$ 100. Se você preferir, táxi, prepare-se: você pode até ir de ônibus, mas a volta será combinada com o chofer. O preço vai ser fechado e sabe lá quanto ele vai pedir.

Mas ter o show do Paul de perto nos faz, na verdade, coçar o bolso para comprar mais discos e mais DVDs.

Para quem estiver interessado, aí vão algumas opções*:

DVD Live In Red Square

R$ 50,40

CD + DVD Good Evening New York City

R$ 49,90

CD Memory Almost Full

R$ 23,20

DVD The Space Within US

R$ 43,20

No mais é esperar pelo…………………….

NA NA NA NANANA…………HEY JUDE!!!!!!!!

NA NA NA NANANA…………HEY JUDE!!!!!!!!

NA NA NA NANANA…………HEY JUDE!!!!!!!!

NA NA NA NANANA…………HEY JUDE!!!!!!!!

NA NA NA NANANA…………HEY JUDE!!!!!!!!

NA NA NA NANANA…………HEY JUDE!!!!!!!!

*Preços coletados nos sites da Livraria Cultura e Fnac