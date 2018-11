Notebook com descontos de até 35%

A temporada de compras entra na reta final e eu separei algumas ofertas de notebooks para os caros leitores interessados no assunto. Veja bem, essas são apenas algumas ofertas e nos sites, se você procurar bem, vai encontrar uma variação enorme e poderá ampliar a sua base de comparação para escolher o modelo que lhe interessa.

Na Casas Bahia, por exemplo, encontramos um modelo com 35% de desconto – trata-se de um notebook da Samsung, com processador Inter Core i3. Ele tem 4 GB de memória RAM, além de gravador de DVD, webcam e Windows 7. O preço original era R$ 2.499,00 e agora o computador sai por R$ 1.619,10.

Já a loja virtual da Fast Shop nos apresenta um notebook da LG, também com o Core i3 e 4 GB de memória é vendido com uma impressora multifuncional da Epson. Os dois produtos custam R$ 1.805,55 e não saiam por menos de R$ 2.228 – portanto, há um desconto de quase 19%.

O Sony Vaio de 4 GB de memória RAM, com 500 GB de HD, mais Windows 7 e intel Pentium, o que me parece uma boa configuração, custa R$ 2.099 na loja virtual da Americanas. Ele custava quase R$ 500 a mais – R$ 2.499. Dessa forma, o leitor que se interessar por essa oferta vai conseguir 16% de desconto.

Já o Submarino ataca a concorrência com a oferta de um notebook da Acer que custava R$ 1899 e agora sai por R$ 1.399 – um desconto de 26% no preço.

Por fim, no Extra.com, o leitor que quiser algo um pouco mais compacto encontra um netbook HP, com Intel Atom, por menos de R$ 1 mil – ele custa hoje R$ 949, um desconto de quase 27% em relação ao preço original, que era R$ 1.299.

Sei que o senhor retratado no filme abaixo precisaria de algo um pouco mais potente. Mesmo assim, ao ver esses descontos e lembrar do final de semana achei interessante a relação com esse filme que assisti no final de semana. E que vale cada centavo do ingresso, assim como esses computadores citados acima.