O demônio, o anjo e o Leão da Receita

A Receita Federal deveria acrescentar uma regra para a devolução do dinheiro das declarações do Imposto de Renda: “Prezado senhor Daniel Fernandes, o senhor tem direito a restituição no valor de R$ 1,5 mil. Ela será liberada no próximo dia 16 e o dinheiro será depositado diretamente na sua poupança”.

Isso mesmo! Eu não deveria ser habilitado a usar esse dinheiro. Ele deveria seguir diretamente para a poupança.

Explico:

Fiquei sabendo que receberia a minha restituição no começo da semana passada. Desde então, eu fiquei imaginado cinco mil diferentes destinos para o meu dinheiro. Menos o que eu deveria – efetivamente – fazer: guardar o dinheiro e engordar a minha poupança para emergências e para a minha aposentadoria. Afinal de contas, eu não sou mais um menino e preciso começar a pensar (argh!!!!!) no futuro.

Bem, ao invés de pensar em ’emergências’ e ‘aposentadoria’, pensei em coisas mais legais para torrar o dinheiro antes mesmo dele efetivamente cair na minha conta.

Das coisas que eu preciso

Uma cama nova

Roupas novas

Livros da pós-graduação

Consertar o que tem para consertar em casa

Das coisas que eu preciso mesmo sem precisar

Uma TV de plasma

Um aparelho de som com entrada para o Ipod

Todos os discos que estão na fila para serem adquiridos (entre eles a espetacular caixa do Nirvana )

Um jantar no El Tranvia ou Pobre Juan

É assim que funciona: fica um anjinho e um demônio querendo me dizer o que fazer com o meu dinheiro. E eles continuam brigando feio na minha cabeça. O que vocês acham que eu devo fazer?

Para quem ainda não consultou o Leão do Imposto de Renda, clique aqui.