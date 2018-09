O que o jogo FIFA tem contra o São Paulo?

Uma das maiores diversões dos solteiros, como eu, é jogar futebol no videogame. Somos um batalhão de homens, solteiros, com dinheiro suficiente para pagar uma fortuna por um console e outra fortuna pelos jogos oficiais. Mas há uma divisão clara entre nós – aqueles que jogam o FIFA e aqueles que jogam o PES. O primeiro é desenvolvido pela EA Sports, o segundo, pela Konami.

Os dois competem ferozmente por nossa atenção e, por isso, lançam todo ano novas edições dos jogos. Mas um desavisado – uma desavisada, mais do que um desavisado – poderia perguntar: mas se o jogo é o mesmo, por que lançar novas versões todos os anos.

Preciso responder?

Vou fazer um esforço: a cada doze meses muda tudo no mundo do futebol. Uniformes, jogadores são transferidos de uma equipe para outra, etc, etc, etc, etc.

Mas o motivo de escrever sobre vídeo games é a minha decepção em relação à versão 2011 do FIFA. Quero saber o que eles têm contra o SPFC?

É isso mesmo! Deve haver algo muito sério, afinal, eles erraram com o meu time pelo segundo ano consecutivo.

Na versão de 2010, ao tentar disputar o Campeonato Brasileiro, percebi que as pessoas que desenvolveram o game não atentaram para um pequeno detalhe: o São Paulo mandava seus jogos em um estádio bem pequeno – tipo uma Rua Javari. Ignoraram, portanto, a história e grandiosidade do Morumbi.

Um ano se passou e lá fui eu para a loja comprar a versão 2011 do jogo. Eles arrumaram o erro. O São Paulo, agora, disputa as partidas do campeonato nacional em um estádio bem maior, até parecido com o Morumbi. O problema, agora, é o uniforme do Tricolor, mais especificamente o escudo. Não é o escudo do São Paulo, é parecido com o escudo do Tricolor.

Por esses dois erros, fica a pergunta: o que há contra o São Paulo?