O sapato com terno é o novo tênis com terno

Daniel Fernandes

E a temporada de casamentos 2011 vai começar. Tenho dois antes do inverno começar. Desta vez não serei um dos protagonistas da festa – isso significa que não terei de ficar no altar. Como padrinho, como padrinho…..calma pessoal, não casei.

Eu tenho….tinha um ritual antes de casamentos. Eu comprava um tênis para usá-lo com o termo que vestia. Eu pensava: já que eu não posso me livrar do terno ( e da gravata!!!!), pelo menos eu vou de tênis.

Rebeldia? Estilo? Nada disso. Era para ficar confortável, mesmo!!!! Hahahahahaah. Tá bom, é um pouco de pretensão minha. Queria ser sim visto como…..diferente.

A questão é que costumava comprar um All Star. E já fui a festas com tênis branco, verde e preto (um All Star preto que eu adorava e não acho mais para vender nem a pau).

Só que acontece que eu acho que vou poupar meu bolso desta vez. Vou com um sapato que eu ‘tive’ de comprar para ser padrinho de um outro casório recente.

Mas por que ir de sapato? Por que quebrar essa tradição? Essas devem ser as perguntas que me fazem meus dois leitores.

Simples………

Hoje, muita gente usa terno com tênis, né? Desde os atores da Globo em cenas de Malhação, até os apresentadores do CQC da Band. Então, se todo mundo usa, para que continuar usando. O sapato é o novo tênis!!!!!!