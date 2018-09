Os conselhos financeiros do ‘Seu Sergião’

Daniel Fernandes

Posso dizer que tive uma preciosa ajuda no que diz respeito a educação financeira. Desde cedo, na mesa da cozinha, durante o almoço ou jantar, fui catequizado em relação à finanças pessoais. É por isso, talvez, que todas as dicas dos economistas especialistas em finanças pessoais me pareçam – desde sempre – óbvias demais. Ou complicadas demais, afinal, não vão direto ao ponto, como sempre foi meu pai na conversa rotineira da casa dos Fernandes.

Por isso, pensei em compartilhar com os meus mais de 60 ‘visitantes únicos’ (tudo isso!!!!!) algumas dicas.



Vamos direto ao ponto

Guardar dinheiro é importante. Seja lá quantos anos você tenha ou quanto receba de salário. Guarde quanto puder, nem que seja R$ 10 por mês. Abrir uma conta na poupança é um bom caminho. Os fundos de renda fixa rendem mais? As ações da Bolsa de Valores rendem mais? Sim e não. Se você não está disposto a arriscar, a poupança traz segurança e permite que você saque o dinheiro rapidamente em uma emergência. A questão é a disciplina de depositar dinheiro todo mês.

Vai comprar um carro? Pague à vista

É assim. Estabeleça uma meta: “quero comprar um carro”. Guarde dinheiro e chegue ao valor pretendido. E tenha um ótimo poder de negociação na mesa do vendedor da concessionária. Pagar à vista é certeza de desconto. E todo mundo adora um desconto! Claro que tem outra dica: ‘vá mal vestido, se você for bem atendido, é sinal de que aquele vendedor vai te prestar uma boa assessoria até o fim da compra’. Mas essa fica por conta e risco de vocês (risos), afinal, não sei se funciona efetivamente.



Você precisa mesmo disso?

Muitas vezes, compramos coisas desnecessárias. Você precisa mesmo daquele casaco que custa um salário mínimo e que você vai usar apenas uma vez por ano – “afinal, faz tempo que São Paulo deixou de ser a terra da garoa e faz frio aqui uma semana por ano”, como diria meu pai. Pense bem, na verdade, antes de sair torrando todo o seu salário.

Quando puder, é claro, se divirta

A importância de guardar uma grana, no entanto, não deve impedir você de se divertir: vá ao futebol (se preferir ao teatro, cinema, ópera….), compre uma roupa, um tênis bacana, se satisfaça porque a vida é curta.

Compre a casa própria

“Hoje, está mais fácil do que nunca”, como diz o Sergião. Então, mãos à obra. A Caixa Econômica está entupida de dinheiro e qualquer pessoa hoje consegue garantir o sonho da casa própria. Um imóvel te dá segurança, claro, mas te traz outras coisas que merecem um post especifico.

Obrigado, pai!