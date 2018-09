Ping, ping, ping…o dilema de R$ 13,50

Só percebi a ruptura hoje, quando ela se tornou suficientemente larga a ponto de permitir que pingos gelados de água caíssem na minha cabeça. O cano fixado na parede e conectado ao meu chuveiro apresenta uma pequena rachadura. E eu não tenho a menor ideia do que fazer a respeito.

Quer dizer. Como homem, admitir isso é muito difícil. Por isso, posso dizer que fiz uma pesquisa completa na internet sobre o quanto custam esses canos. Se quiser substituí-lo, vou gastar pouquinho: entre R$ 13,50 e R$ 19,85, este último tem, a propósito, um nome imponente: “Linha Spa”. Será que os canos de um spa são melhores? Enfim…

A questão é que posso sair na hora do almoço e comprar o tal do cano, mas como vou trocá-lo? ‘Como você não sabe trocar o chuveiro?’ algumas pessoas certamente vão me questionar nos comentários deste blog.

Pois é, não sei. Até porque a operação não é simples porque envolve lidar com aqueles fios vermelhos e pretos, atados ao chuveiro por uma fita isolante. O que fazer com eles?

Acredito que nas próximas semanas vou conviver com os pingos gelados até que a ruptura fique incontrolável. Aí, provavelmente, vou gastar não apenas o dinheiro do cano, mas como também terei de pagar para o Antônio – o porteiro faz tudo do prédio – fazer a troca.

Ou alguém sabe onde encontro – na internet – um passo a passo que consiga resolver o meu problema.