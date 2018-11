Post para fumantes ou não: cafeteiras com desconto

Café é algo fundamental na minha vida. Ainda mais em dias de chuva e friozinho como os que estão fazendo em São Paulo nesta semana. Sou fumante inveterado também, para desespero – com toda a razão, aliás – da minha querida Amanda – e muitos dizem que isso contribui para eu gostar tanto assim de café.

Mas antes que a patrulha antifumo comece a agir, gostaria de dizer que esse não é um post sobre cigarros, mas sobre cafés, embora exista um filme maravilhoso de 2003 que mescle os dois assuntos com delicadeza e sem o preconceito que costuma permear essas discussões.

Mas trata-se de um post de consumo, que pretende mostrar boas opções de cafeteiras para quem ainda tem dinheiro para gastar neste Natal. Portanto, ninguém está interessado em saber como eu, quando criança, adorava acompanhar a fumaça do cigarro do meu avô, que fumava na sala, ao lado da esposa e comigo deitado em seu colo. Meu Deus, vocês devem estar horrorizados!!!!!!

Seja lá como for, é do meu avô e da minha mãe, que também é fumante, que veio o gosto por tomar café. Andiquei desse gosto quando me mudei para o meu apartamento e fui morar sozinho por pura preguiça. Passei a tomar café pronto. E ele realmente não é café, parece café. É a mesma teoria da pizza da Pizza Hut, que parece pizza, mas não é. Mas essa é outra história.

Seja lá como for, sei que estou prestes a ganhar uma máquina de café novinha e já até arrumei um lugar para ela. Para quem não tem essa sorte, aí vão algumas promoções que encontrei na internet nesta manhã.

Submarino

Cafeteira Elétrica Buongiorno Preta Electrolux

De R$ 129,90

Por R$ 99,90

Desconto de 23,09%

Cafeteira Elétrica Comfort PLus Philips Walita

De R$ 189

Por R$ 139,90

Desconto de 25,97%

Americanas

Cafeteira Elétrica Perfectta Preta (12 xícaras) da Arno

De R$ 119,90

Por R$ 59,90

Desconto de 50%

Fast Shop

Cafeteira Chef Crema Expresso

De R$ 459

Por R$ 322,64

Desconto de 29,70%

Casas Bahia

Cafeteira Expresso De Longhi Automática

De R$ 2.699

Por R$ 2.499

Desconto de 7,41%

Extra

Cafeteira Elétrica Arno

De R$ 69

Por R$ 59,90

Desconto de 13,18%