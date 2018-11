‘Soberano’ com desconto de R$ 1 milhão

Passei o mês de dezembro, como vocês devem saber, procurando e noticiando ofertas interessantes de presentes para o Natal nos principais sites de comércio eletrônico do País. Hoje, é a última dica – afinal, não acho que na semana que vem seja interessante você comprar alguma coisa pela internet e receber a tempo o presente.

E a última dica é o DVD Soberano, que conta a história dos seis títulos nacionais do São Paulo Futebol Clube pela ótica dos torcedores. Claro, sou são-paulino, comprei o DVD ontem para presentear meu pai no Natal e, por isso mesmo, esse post é absolutamente passional, tendensioso e emocionado.

Afinal, você viu o filme, caro internauta são-paulino? Ele é maravilhoso. Mais do que contar a história dos seis títulos nacionais do Tricolor, mais do que mostrar essas conquistas pela ótica do torcedor, o documentário conta a história a partir da relação entre pais e filhos.

E aí que está a grande sacada.

Ao ver histórias de pais e filhos que acompanharam juntos as decisões, me emocionei. Aquelas história se confundem com a minha história e do meu pai. Principalmente o título do Brasileirão de 1986, conquistado a duras penas contra o Guarani – com direito a gol do Careca no último segundo da prorrogação da partida de Campinas.

Esse foi um daqueles jogos que marcam a história. E acho que foi naquele jogo que fiquei fanático pelo São Paulo (quem não ficaria). Assistimos juntos aquele jogo, eu e meu pai. Vibramos juntos, gritamos juntos – acho até que choramos juntos.

Depois daquele bicampeonato, vieram outros títulos – três Libertadores, que assistimos juntos, três mundiais…..

Precisa falar mais?

Enfim, se você torce para o São Paulo, se o seu pai torce para o São Paulo, vai por mim, não há presente melhor. Os preços? Não deveriam importar! O que você paga poderia custar R$ 1 milhão ou ter desconto de R$ 1 milhão. A cara de alegria que meu pai vai fazer ao abrir o presente, tenho certeza, vai compensar tudo.

Livraria Cultura

Simples – R$ 32,90

Duplo – R$ 54,90

Fnac

Só tem o simples, por R$ 23,90

O duplo – indisponível – custava R$ 39,90