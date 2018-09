Tá certo, Mark…eu me rendo a você!!!!!!

Eu me rendo, Mark Zuckerberg!!!!!

O Facebook virou filme blockbuster mundial. Até a festa do Oscar, a história de Mark e seus amigos havia faturado mais de US$ 220 milhões.

A empresa, na vida real, esperava ter receita superior a US$ 2 bilhões.

Mark jantou com o presidente Obama. Estava lá, também, o mago da Apple, Steve Jobs. Mas era o Mark que estava sentado mais próximo do ‘presida’ norte-americano.

Eu me rendo, Mark

Hoje, abri uma conta no Facebook. O que deve ter causado certa surpresa em muitas pessoas, que me conhecem um pouco a ponto de saber que eu não curto essa história de convívio social.

Mas eu me sentia excluído do mundo, Mark

Como sobreviver neste mundo sem apertar o botão curtir? Sem saber o que as pessoas que eu conheço estão ou não fazendo?

De que forma continuar vivendo sem divulgar para os meus amigos que eu tenho um blog e que participo humildimente de outro, o Combate Rock.

Mark, como eu fiquei tanto tempo sem dizer ao mundo que as minhas bandas preferidas são Wilco, The Beatles, The Lemonheads…ou que meus diretores preferidos de cinema são o Truffaut e o Hitchock?

Mark, eu me rendo a você e aos seus milhões de amigos!!!!!!!