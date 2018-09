Um final de semana contado em R$ 129

Um filme do fim de semana

O Discurso do Rei. Claro que é bom, claro que é bem feito. Mas fica aquela sensação de que a Inglaterra tem uma enorme saudades de quando era protagonista no tabuleiro das relações internacionais – R$ 11.

Um disco do fim de semana

Descobri essa menina por acaso, jogando Fifa 11. Na trilha sonora do game tem uma música da senhora Tulipa Ruiz – Efêmera. Por curiosidade, comprei o disco. E posso dizer que é um pop bom, com cara de Brasil, meio Los Hermanos de saia. Moderno, sem ser afetado – R$ 25.

Um restaurante do fim de semana

Essa descoberta eu devo a minha querida Amanda. Um lugar diferente, enfim!!!! O restaurante, italiano, se chama La Pergoletta (fica na rua Itapura, número 1478, lá no Tatuapé). Mais uma fez: ele é simpático, sem ser afetado. Estamos falando de um lugar que não tem vergonha de colocar no cardápio a informação de que ‘nossos pratos servem duas pessoas’. Os garçons são simpáticos, a comida é boa, tem café napolitano e, pásmem, uma torta de limão decente. Ah, o suco de tomate tinha um toque especial. Foi por acaso, claro, afinal, eles estavam sem molho inglês. Mas colocaram uma pitada e molho madeira. E o troço ficou realmente bom – R$ 68.

Um jogo do fim de semana

Era para ser São Paulo e Palmeiras. Mas a chuva não deixou o Lucas jogar. Acho que São Pedro ficou com medo do que o menino poderia fazer com a defesa do Palmeiras. A chuva, para quem foi ao estádio como eu, colocou tudo a perder. Desisti antes mesmo da partida começar. – R$ 25.