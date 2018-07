Daniel Fernandes

Uma hora, vinte e um minutos, dezoito segundos e vinte e nove centésimos. Esse foi o tempo que eu, minha namorada e um amigo esperamos por uma mesa em um dos restaurantes mais disputados da capital. Não vou dizer o nome do estabelecimento, mas é uma franquia, presente em grandes shoppings de São Paulo e que serve as ‘delicias’ da culinária….australiana.

Até conhecer esse restaurante, achava que a Austrália era além do país dos cangurus, a terra do Men At Work e do Midnight Oil. Mas talvez seja mais do que isso. Seja a terra da fila e da paciência. Ou será que essa terra é São Paulo?

Sinceramente, fico em dúvida. Nunca fui para a Austrália, mas já passei muitas das minhas férias de verão no bairro de Cidade Ocian, na Praia Grande. E lá a fila era parte integrante do passeio. Afinal, como muitas famílias de classe média tinham a mesma ideia de férias, eram inevitáveis as filas na padaria, no supermercado e até para fazer ligações para parentes que ficavam na capital nos orelhões mal conservados da cidade litorânea – mas essa é outra história, de uma época distante em que não havia celulares.

Não tive de enfrentar filas apenas na praia. As filas de banco sempre foram longas e intermináveis. As conheci, primeiro, por determinação do meu pai, quando a ordem era enfrentá-las na falta de algo melhor para fazer nas tardes depois da escola – falta melhor do que fazer, claro, na opinião dele.

Mas já enfrentei filas pesadas no médico e na espera pelo atendimento da Marta, minha dentista desde que eu ‘tinha esse ‘tamaninho’ assim, ó’, como ela faz questão de lembrar toda vez que vou lá fazer uma consulta de rotina.

Mas a fila de ontem, até porque foi a mais recente, criou uma espécie de escudo na minha paciência. Afinal, se posso esperar uma hora, vinte e um minutos, dezoito segundos e vinte e nove centésimos por uma refeição….posso esperar por qualquer coisa.

Posso esperar pela iluminação da nova (?) Marginal, posso esperar pelo dia em que não ficarei apreensivo ao chegar em casa com medo de ser assaltado, posso esperar pela ampliação do Metrô até o estádio do Morumbi, posso esperar pelo hexacampeonato na Copa do Brasil….

Posso esperar até pela resposta deste mesmo restaurante a um e-mail que enviei à central de atendimento ao consumidor, na véspera do Dia das Mães deste ano, após o manobrista da referida rede ter abandonado o meu carro em local proibido. Exatamente embaixo de uma placa de proibido estacionar.

Esse e-mail, um dia, vai chegar.