Uma prateleira que custa R$ 140 por mês

Daniel Fernandes

Deixei a casa dos meus pais e, portanto, me mudei para o meu apartamento no inverno de 2007. Quando comprei o apartamento, a antiga proprietária me fez uma oferta tentadora: “Você não quer comprar a minha máquina de lavar?”

Pensei: “É uma boa ideia. Não tenho uma máquina. E, pior, não tenho a menor ideia sobre o que considerar antes de comprar um ‘equipamento sofisticado’ desses”. Aceitei a proposta e, quando ela me entregou as chaves, saiu do apartamento deixando como ‘legado’ a tal máquina de lavar. Deixou também um conjunto de mesa e quatro cadeiras velhas, mas essa é outra história.

A máquina ficou lá durante um tempo sozinha e, quando me mudei, tomei a decisão de tentar usá-la. Por pura preguiça, abandonei o projeto super secreto ‘aprenda a usar a máquina de lavar’ em duas horas de tentativas fracassadas. Importante dizer antes que elas fiquem bravas: minha mãe, minha irmã e minha namorada estavam dispostas a me ajudar!!!!!! Mesmo assim, desisti.

Com a roupa acumulando no cesto improvisado de roupas sujas que eu criei – um saco de lixo preto estrategicamente ‘colocado’ embaixo do gabinete da pia do banheiro -, tive de tomar uma decisão radical, que foi mandar para uma lavanderia a roupa suja.

Devo confessar que não fiz o que os jornais, sites e blogs de finanças recomendam: pesquisar os preços (de qualquer coisa) antes. Encontrei uma lavanderia perto de casa e, devido a urgência da situação, fechei com o dono da lavanderia o seguinte: você busca a roupa suja na portaria, deixa a limpa com o porteiro e eu deposito o valor do serviço, a cada quinzena, na sua conta do banco.

Não é que funcionou. Quer dizer, mais ou menos.

O serviço é ótimo, mas pago cerca de R$ 70 por quinzena, R$ 140 por mês. A roupa fica limpinha e eu não me preocupei mais com o assunto até hoje, quando me dei conta que a solução encontrada para dar utilidade a máquina de lavar foi usá-la como prateleira para os meus pares de tênis (só tênis mesmo, pois não tenho sapatos, mas isso é outra história também).

Resultado: sou o proprietário da prateleira mais cara do mundo, que me custa mais ou menos R$ 140 reais por mês.