Vinte anos em cinco

Comprei meu apartamento em 2007. Mas não foi fácil. Acho que nunca é, na verdade. Primeiro porque a decisão não significa que você vai ganhar um manual de instruções – basta seguir e, na outra ponta, você finaliza a compra. Nada disso.

Primeiro, você se confunde com tantas ofertas – passa a olhar imóveis pela cidade inteira e a telefonar para todos os corretores do mundo. E isso gera outro problema. Alguns desses corretores passam a te ligar durante a semana para te oferecer uma outra série de imóveis que você não está interessado.

Não está interessado porque…

A – o imóvel é uma porcaria

B – o imóvel é ótimo, o que não é bom é o preço, alto demais

C – você percebe que como a sua vida inteira está na Lapa não quer comprar um apartamento no Sacomã

Além disso, tem a ansiedade. Quando você procura uma casa fica tão ligado no assunto que acha que está perdendo milhares de oportunidades…enquanto trabalha!

Por isso, quando um corretor te liga, num dia de semana, dizendo que ele tem um apartamento ‘mosca branca’ e que você precisa ver logo o imóvel pois há quinze mil pessoas interessadas na sua frente você larga o que está fazendo e vai encontrá-lo na porta do prédio.

Quando você entra nesse tal apartamento ‘oportunidade única’ e percebe que a janela da sala te dá a vista da parede do prédio ao lado, você começa a pensar que é impossível achar uma casa para você chamar de sua.

Mas quer saber, não é.

Todo mundo encontra. A minha surgiu por acaso. Uma corretora que tinha me mostrado uma centena de imóveis me ligou um dia oferecendo uma oportunidade. Fui até o imóvel e no momento que entrei lá sabia que eu poderia morar naqueles 60 metros quadrados.

Essa seria a minha principal dica se alguém perguntasse. Quando surgir a oportunidade, você vai saber. É só olhar com cuidado.

Mas há outras dicas:

– Junte o máximo de dinheiro que você puder enquanto procura. O máximo mesmo! Corte o restaurante caro, a compra de discos e tudo o mais que você consegue viver sem – pelo menos durante um tempo.

– Faça uma proposta pé no chão para o proprietário, se comprar um imóvel usado. Tente dar uma entrada pequena para fechar o negócio, afinal, você nuca sabe quais outros problemas surgirão e se o negócio vai sair mesmo. Vai que….

– Faça contas e mais contas antes de fechar o negócio. Simule financiamentos, o preço do condomínio e as contas fixas: água, luz, telefone, etc. Será que você consegue comprar e depois morar naquele apartamento?

– Hoje, com a economia aquecida e a oferta intermitente de crédito, dá para conseguir dinheiro emprestado na Caixa fácil, fácil.

E sabe o que é melhor: você consegue pagar o financiamento bem antes do prazo. Fiz uma conta neste fim de semana e acho que – com o dinheiro que já voltou a se acumular no FGTS e com o dinheiro que continuei guardando após a compra – consigo pagar o imóvel em cinco anos.

Vinte anos em cinco anos (que era o prazo original do financiamento contratado).

Devo ou não ser contratado pela equipe econômica do novo presidente!