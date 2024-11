20 de novembro é feriado? Entenda o Dia da Consciência Negra

Antes da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro do ano passado, apenas seis Estados brasileiros tinham a data como feriado: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

No Estado paulista, a lei que incluiu o dia no calendário oficial do Estado havia sido sancionada em setembro, pouco antes da determinação nacional. Na capital paulista, no entanto, já era celebrada desde 2007. Em outras cidades, o feriado também era opcional.