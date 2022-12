30 anos do assassinato de Daniella Perez: ‘A vida da minha Dany saiu muito barato’, diz Glória Perez

O assassinato da atriz Daniella Perez, de 22 anos, completa nesta quarta-feira, 28, 30 anos. O crime chocou o País e levou à condenação do ator Guilherme de Pádua, que morreu em novembro, e da mulher dele, Paula Thomaz.

O caso culminou numa mobilização popular voltado ao endurecimento penal para ocorrências de homicídio qualificado. A escritora Glória Perez, mãe de Daniella, falou ao Estadão sobre os motivos que a levaram, há três décadas, a iniciar uma campanha nacional pela inclusão desse tipo de homicídio no rol de crimes hediondos.

O que a levou à mobilização para mudar a lei, após a morte de sua filha?

A lei dos crimes hediondos foi criada em 1990 e endurecia a mão da Justiça para crimes que classificava como hediondos: todos eles contra o patrimônio. Não foi incluído na lei o homicídio qualificado. Por mais hediondo que pudesse ter sido o cometimento do crime, ele não era hediondo do ponto de vista da lei. O que a campanha de assinaturas fez foi incluir nessa lei o homicídio qualificado.

'Os assassinos da minha filha ficaram cerca de 6 anos presos e depois foram curtir a vida', fala Glória Foto: HBO Max/Reprodução

Como foi recolher 1,3 milhão de assinaturas numa época em que a internet ainda não era acessível?

Há um artigo na Constituição que permite que o povo possa fazer passar uma lei. Precisávamos, na época, de um milhão de assinaturas. O cálculo é feito tomando como base a população do País e as assinaturas teriam que vir de todos os Estados. Não havia internet. As listas passavam de mão em mão, e chegavam de todos os cantos. Circulavam nas escolas, cantores e atores as deixavam nas portas dos teatros, das casas de show, foram assinadas por Chico Xavier, por d. Evaristo Arns.

Foi uma campanha realmente popular, um grito contra a impunidade. Em apenas três meses, sem internet e sem apoio de nenhum grande veículo de imprensa, conseguimos reunir 1,3 milhão de assinaturas que foram levadas ao Congresso e resultaram na primeira emenda popular do País.

Manifestantes pediram justiça no centro do Rio Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO - 22/01/97

A campanha apontou o caminho e, a partir daí, muitas outras emendas populares foram apresentadas e também se transformaram em lei.

Acha que a lei precisa de novas mudanças?

Eu acho que nós temos muitas leis e pouca Justiça. Com o tempo, essa lei dos crimes hediondos foi se expandindo, mas afrouxando também. E já é muito menos rigorosa.

Especialistas dizem que a lei não reduziu a criminalidade? Como responder a isso?

Crime deve ter punição. A criminalidade não se resolve com a impunidade. Pelo contrário: é a impunidade que alimenta e fortalece o aumento da criminalidade. Mas acho também que melhor que fazer tantas leis seria cumprir as que existem. Não é o aumento da pena que importa, é o cumprimento dela. A certeza de que vai ser cumprida.

Os assassinos de sua filha foram devidamente punidos?

Os assassinos da minha filha ficaram cerca de seis anos presos e depois foram curtir a vida. O que eu sinto: a vida da minha Dany saiu muito barato. A vida humana é muito barata por aqui.

