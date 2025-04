9 de abril é feriado em mais de 10 cidades; entenda o motivo

Mesmo não sendo considerado como um feriado nacional, nesta quarta-feira, 9 de abril, algumas cidades brasileiras utilizam a data para realizar festividades locais, como aniversários dos municípios.

É o caso de Mogi Guaçu, município paulista, que comemora o aniversário de 148 anos de emancipação político-administrativa. Por isso, não há atendimento ao público na Prefeitura e autarquias.

Em alguns municípios brasileiros, o dia 9 de abril é feriado. Foto ilustrativa. Foto: adempercem/Adobe Stock

Os feriados locais são determinados com base no que está estabelecido na Lei 9.093, de 12 de setembro de 1995. A data magna do Estado está fixada em lei estadual. A legislação também permite aos municípios que estabeleçam quatro feriados municipais por ano, incluindo a Sexta-Feira da Paixão.

Veja quais são as cidades:

Ecoporanga, no Espírito Santo

Carrancas, em Minas Gerais

Rio Pomba, em Minas Gerais

Conchal, em São Paulo

Cubatão, em São Paulo

Itariri, em São Paulo

Mogi-Guaçu, em São Paulo

Pedro de Toledo, em São Paulo

Pirapozinho, em São Paulo

Juruti, no Pará