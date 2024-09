Ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico sofre acidente em Minas

Um acidente entre uma carreta e o ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico na Rodovia BR-040 deixou ao menos quatro feridos na madrugada desta sexta-feira, 6, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 3h35 na altura do km 453,9, no sentido de Paraopeba, na cidade de Sete Lagoas.

No local, os bombeiros constataram a colisão envolvendo o ônibus dos artistas, que colidiu na traseira de um caminhão de carvão.

No ônibus, estavam 27 pessoas. Do total, quatro vítimas registraram traumas leves. Todas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico bate em carreta e deixa feridos na BR-040, em Minas Gerais. Foto: Reprodução/Instagram/@fredericojnef

No local, não havia vazamento de combustível nem vítimas presas às ferragens. Os bombeiros apoiaram nos primeiros socorros e isolaram a cena. Não havia risco de explosão", disse a corporação. Por meio das redes sociais, o cantor Frederico publicou uma imagem da frente do ônibus, que ficou bastante danificado com a batida e disse que todos foram socorridos. "O pessoal da equipe já foi socorrido, galera, e se Deus quiser, ficará tudo bem", disse ele.

Cantor Frederico publicou informações sobre o acidente nas suas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram/@fredericojnef

A assessoria da dupla sertaneja disse que os músicos estão bem e confirmou que quatro pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves, mas estão sendo atendidas no hospital da região. João Neto e Frederico também acompanham as vítimas na rede médica.

A dupla e sua equipe estavam a caminho da cidade de Guarará, em Minas, para a realização de um show. Segundo a assessoria, a agenda será cumprida normalmente.