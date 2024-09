Acidente com BRT deixa ao menos 43 feridos no Rio

Um ônibus articulado BRT colidiu com um dos pilares do Elevado do Gasômetro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado, 21, por volta das 6 horas. O acidente deixou ao menos 43 feridos, segundo a Mobi-Rio, responsável pelo sistema de BRTs da capital fluminense.

Os feridos foram encaminhados para atendimento em hospitais municipais. Não há registro de mortes até o momento.

PUBLICIDADE Segundo a Mobi-Rio, a colisão envolveu um veículo da linha 60 (Deodoro x Gentileza). “Vinte e cinco pessoas foram levadas a hospitais municipais até o momento e outras estão sendo avaliadas no local”, destacou em nota. O acidente ocorreu na altura da Rua Santos Lima, no sentido centro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).

A CET-Rio, a Mobi-Rio, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestam atendimento no local.

O corredor TransBrasil e uma pista lateral foram interditados para o atendimento aos feridos. Um desvio operacional foi implementado no trecho, segundo o Centro de Operações Rio. Além disso, a estação Gentileza do BRT está interditada no sentido centro, segundo a Mobi-Rio.