Acidente de avião no AM: vídeo mostra embarque de turistas

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o embarque dos 12 passageiros na aeronave que caiu no município de Barcelos, interior do Amazonas, neste sábado, 16. O acidente deixou 14 mortos entre passageiros e tripulantes.

Nas imagens, os turistas brasileiros aparecem em momentos descontraídos. Segundo o governo estadual, o grupo estava a caminho da cidade localizada a 400 km de Manaus para pescar no Rio Negro. Barcelos é um dos principais destinos internacionais de pesca esportiva.

Barcelos (AM) queda avião - Vídeos mostram pescadores embarcando em avião que caiu no interior do Amazonas — Foto: Reprodução/Redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma das vítimas que aparecem nas imagens é o empresário Gilcrésio Salvador Medeiros, 74 anos, dono da pousada Serra da Mesa, em Niquelândia (GO), a aproximadamente 260 quilômetros de Brasília. “Ele se foi de uma forma inesperada, mas estava indo fazer o que mais amava na vida: pescar”, foi postado no perfil oficial da pousada.

O empresário Guilherme Boaventura Rabelo, outro passageiro, diz nas imagens que fará uma chamada de vídeo com a mulher antes de decolar. Nas redes sociais, a irmã dele, Sara Boaventura Rabelo, lamentou a tragédia. “Não posso acreditar”.

Empresário compara avião a uma ‘lata de sardinha’

Continua após a publicidade

Em outro trecho da gravação, momentos antes do embarque, o empresário Fábio Campos Assis compara a aeronave a uma “lata de sardinha”. “Pensa numa lata de sardinha, hein?! Olha o gatinho aí! Moço do céu, isso aqui está parecendo um forno de quente”, disse ele.

Neste domingo, os familiares do empresário usaram as redes sociais para prestar homenagens ao empresário. “O que era para ser um momento de alegria se tornou o pior dos pesadelos. Papito, você sempre foi e sempre será o melhor pai do mundo! Te amarei eternamente”, publicou o perfil de André Luiz Sandre.

“Foi um grande homem, um marido dedicado, um pai exemplar e o melhor sogro que eu poderia ter (...). O céu ganhou um anjo para que lá de cima cuide de nós aqui”, publicou o genro Felipe Vieira.

Cinco moradores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também estão entre as vítimas. Eles eram ex-colaboradores do grupo Algar, empresa de telecomunicações, que emitiu nota de pesar. “A Algar lamenta o acidente ocorrido e confirma que cinco dos ocupantes da aeronave são ex-associados (ex-funcionários)”, disse. Os nomes não foram revelados.

Causa do acidente ainda será investigada

A causa do acidente ainda será apurada. A queda da aeronave ocorreu em um momento de forte chuva no local, perto da área de pouso. O mau tempo da região pode ter contribuído para o acidente. De acordo com autoridades locais, outras duas aeronaves desistiram de aterrissar no aeroporto local pouco antes do acidente.

O avião tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operação como táxi aéreo. Em nota, a agência disse lamentar o acidente.

Continua após a publicidade

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para avaliar a queda da aeronave de matrícula PT-SOG.

A lista de vítimas do desastre aéreo não foi divulgada pelas autoridades, uma vez que ainda precisam ser feitos os exames para identificação oficial. Os corpos dos tripulantes e dos passageiros foram levados de Barcelos para Manaus de avião neste domingo, 17.

A aeronave pertencia à Manaus Aerotáxi. Em coletiva de imprensa neste sábado, o comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR), Brigadeiro do Ar David Almeida Alcoforado, disse que “se trata de uma empresa séria e já conhecida no Estado”.

Em nota publicada em rede social, a empresa disse lamentar “profundamente” o caso. “A segurança dos passageiros e tripulação é sempre a prioridade da Manaus Aerotáxi, por isso estamos certos que a aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade, e estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente”.

Segundo a lista enviada pela Manaus Aerotáxi para o governo estadual, esses eram os ocupantes do voo: