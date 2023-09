Acidente de avião no Amazonas com 14 mortos: o que se sabe e quem são as vítimas

Um avião de pequeno porte com turistas caiu na tarde de sábado, 16, na região de Barcelos, no interior do Amazonas, e deixou 14 mortos. As autoridades ainda vão investigar as causas da queda, mas as informações preliminares são de que o mau tempo contribuiu para o desastre.

Veja o que se sabe até agora:

Quem estava no voo?

O avião levava 14 pessoas: piloto, copiloto e 12 passageiros, todos turistas que iam para Barcelos para pesca esportiva. Não houve sobreviventes. As vítimas eram dos Estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Roraima, Maranhão e Amazonas.

A lista de vítimas não foi oficialmente divulgada pelas autoridades, que vão esperar os exames de reconhecimento dos corpos.

Segundo a lista enviada pela Manaus Aerotáxi para o governo estadual, esses eram os ocupantes do voo:

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcrésio Salvador Medeiros – dono de pousada em Niquelândia (GO)

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa – médico do Distrito Federal

Witter Ferreira de Faria

Souza – piloto

Galvão – copiloto

Uma das vítimas foi o empresário Gilcrésio Salvador Medeiros, 74 anos, dono da pousada Serra da Mesa, em Niquelândia (GO), a aproximadamente 260 quilômetros de Brasília. “Ele se foi de uma forma inesperada, mas estava indo fazer o que mais amava na vida: pescar”, foi postado no perfil oficial da pousada.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) anunciou que cinco das vítimas eram do Estado e terão os corpos transladados pelo governo. “Todos nós lamentamos muito esta tragédia”, acrescentou.

O médico cirurgião Roland Montenegro Costa, que atuou na área de transplantes, também morreu no desastre aéreo, segundo o Conselho Regional de Medicina (CRM) do Distrito Federal.

Outras vítimas era o empresário Marcos de Castro Zica. O prefeito de Mara Rosa (GO), Flávio Moura (PDT), lamentou a morte amigo. “Vai ficar a saudade e a memória da sua alegria, das nossas boas resenhas, das pescas e do cara incrível que foi. Sua generosidade, seu espírito caloroso, um exemplo na família, como profissional e grande empreendedor do agro”, escreveu em rede social.

Neste domingo, os familiares do empresário Fábio Campos Assis usaram as redes sociais para prestar homenagens ao empresário. “O que era para ser um momento de alegria se tornou o pior dos pesadelos. Papito, você sempre foi e sempre será o melhor pai do mundo! Te amarei eternamente”, publicou André Luiz Sandre. “Foi um grande homem, um marido dedicado, um pai exemplar e o melhor sogro que eu poderia ter”, descreveu o genro da vítima, Felipe Vieira

Cinco ex-colegas de trabalho em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também estão entre as vítimas. Eles eram ex-colaboradores do grupo Algar, empresa de telecomunicações, que emitiu nota de pesar. “A Algar lamenta o acidente ocorrido e confirma que cinco dos ocupantes da aeronave são ex-associados (ex-funcionários).”

Segundo o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas), seis empresários mineiros ligados à cidade estavam no avião. Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Heudes Freitas e Luiz Carlos Cavalcante Garcia eram moradores locais, segundo o gestor, enquanto Hamilton Reis e Fábio Ribeiro eram atuantes em nossa cidade.

Guilherme Boaventura Rabelo era engenheiro formado pela Universidade Federal de Uberlândia e dirigia a GJB Engenharia e Empreendimentos Ltda, empresa local. Ele tinha como hobby a fabricação de cervejas e viajava pela segunda vez com o grupo.

Outra vítima de Uberlândia, Euri Paulo dos Santos, era sócio da empresa Moderna Empreendimentos e também diretor operacional da Ensel Engenharia e Serviços Especiais, com atuação na área de telecomunicações.

O empresário Heudes Freitas dirigia a Terra Engenharia. Ex-diretor do grupo Algar, em Uberlândia, Hamilton Alves dos Reis era CEO da HR Consulting e atualmente morava em Franca, interior de São Paulo, mas mantinha negócios na cidade mineira. Fábio Ribeiro, outro morador e empresário de Uberlândia, atuava na fabricação de cervejas artesanais.

Também morador da cidade, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, era do conselho deliberativo e foi diretor do Cajubá Country Club. O clube divulgou nota de pesar: “Luiz Carlos era um membro ativo da nossa diretoria, sempre dedicado e presente em todas as ações do clube”, disse. “Seu legado será lembrado com carinho e gratidão”, acrescentou.

Tempo era ruim em Barcelos na tarde deste sábado Foto: Portal Remador

Qual era o trajeto no voo?

O avião partiu de Manaus rumo a Barcelos, a aproximadamente 400 quilômetros da capital amazonense, na margem direita do Rio Negro.

Qual era o modelo do avião?

Era um modelo Embraer EMB-110 Bandeirante, com capacidade para transportar até 18 passageiros.

O avião estava regular?

O avião tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operação como táxi aéreo e a situação de aeronavegabilidade era considerada normal. Em nota, a agência disse lamentar o acidente.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para avaliar a queda da aeronave de matrícula PT-SOG.

De quem era a aeronave?

A aeronave pertencia à Manaus Aerotáxi. Em coletiva de imprensa neste sábado, o comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR), Brigadeiro do Ar David Almeida Alcoforado, disse que “se trata de uma empresa séria e já conhecida no Estado”.

Em nota publicada em rede social, a empresa disse lamentar “profundamente” o caso. “A segurança dos passageiros e tripulação é sempre a prioridade da Manaus Aerotáxi, por isso estamos certos que a aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade, e estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente”, destacou.

Por que o avião caiu?

A causa do acidente ainda será apurada. A queda da aeronave ocorreu em um momento de forte chuva no local, perto da área de pouso. De acordo com autoridades locais, outras duas aeronaves desistiram de aterrissar no aeroporto local pouco antes do acidente.

“O tempo estava muito ruim. Na tentativa de pousar, aconteceu essa tragédia”, disse ao Estadão o prefeito de Barcelos, Edson Mendes (MDB).

Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, há relatos de que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teria espaço suficiente para frear, o que ainda não foi confirmado.

“Acidentes não têm uma causa única, e todos os fatores serão analisados. Em breve, um relatório será divulgado”, declarou o brigadeiro Alcoforado.

O aeroporto local está em boas condições para receber voos?

Conforme o governo do Estado, o aeroporto de Barcelos está em boas condições e regularizado para voos de pequeno porte. O espaço passará por uma reforma na pista a partir do dia 25, mas seguirá com pousos e decolagens durante o dia (essas atividades não são liberadas à noite na unidade).

Quem era o piloto da aeronave?

Leandro Costa Souza, 40, conhecido como Comandante Souza, operava aeronaves do tipo Bandeirante (Embraer EMB-110) há 11 anos. Ele deixou esposa e uma filha de 5 anos.

Souza era natural de Boa Vista, capital de Rondônia, onde o corpo será velado. Ele morava há alguns anos em Manaus. Segundo a família, as viagens para Barcelos eram comuns na rotina do piloto, que tinha mais de 6 mil horas de voo.

Naquele sábado, o piloto iria operar dois voos para Barcelos. Em ambos, seria feito o transporte de praticantes da pesca esportiva. “Era um voo comum dele fazer. Não era uma rota nova, não um avião novo, não era uma equipe nova. Tudo para ele era rotina que ele fazia há muitos anos”, reforçou a irmã da vítima, a médica da Perícia Aeronáutica Civil, Lidiane Nobles.

Leandro iniciou a carreira de piloto aos 18 anos, em Boa Vista. Logo depois, passou por empresas de fretamento aéreo. Estava na Manaus TáxiAéreo há 4 anos.

Por que Barcelos é um destino turístico?

O município é um dos principais destinos internacionais de pesca esportiva e recreativa do País, buscado por visitantes brasileiros e estrangeiros, e a temporada atual havia acabado de começar.

O voo era destinado a levar turistas para pescar no Alto Rio Negro. O destino ecoturístico é buscado por acumular recordes de grandes tucunarés (que podem superar um metro de comprimento) e pelos peixes ornamentais em geral. Barcelos reúne cerca de 700 ilhas e é o 2º maior município do País. Os operadores de turismo locais chegam a oferecer serviços com barco-hotéis, com roteiros de dias.

A alta temporada da pesca desportiva vai de setembro a março. Neste mês, o governo estadual anunciou a expectativa de atrair mais de 30 mil turistas, do Brasil e do exterior, nesta temporada. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) estima que Barcelos concentra quase metade do turismo de pesca do Estado e que a temporada atual movimentará R$ 500 milhões, direta e indiretamente.