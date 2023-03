Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 12 mortos em rodovia no Pará

No Pará, uma colisão frontal entre um caminhão bitrem e um micro-ônibus deixou ao menos 12 pessoas mortas, entre elas, uma criança de colo com idade ainda não identificada. O grave acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, na Rodovia PA-150, entre os municípios de Nova Ipixuna e Marabá, no sudeste do Estado.

A tragédia ainda deixou mais oito pessoas feridas, que foram socorridas e encaminhadas aos hospitais regionais e municipais da região.

O grave acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, na Rodovia PA-150, entre os municípios de Nova Ipixuna e Marabá Foto: Polícia Militar

Era por volta das 7h30 quando o acidente ocorreu. As causas ainda estão sendo apuradas pela perícia, mas no momento da tragédia, a pista estava molhada, pois chovia forte no local. Conforme informações da prefeitura municipal de Marabá, nove pessoas morreram na hora e três a caminho das unidades de saúde. Entre os sobreviventes, estão uma senhora de 60 anos, que está consciente e uma criança de 3 anos, que teve fratura no fêmur e deve passar por cirurgia.

O veículo de passageiros saiu de Tucuruí com destino a Marabá. A capacidade era para 17 pessoas, mas ainda não há confirmação de qual era lotação do micro-ônibus no momento da colisão. Já o caminhão bitrem estava com duas pessoas. A força da colisão deixou destroços na pista alguns corpos foram arremessados do veículo.

Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal de Marabá para identificação das famílias.