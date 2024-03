Acidente entre táxi e camionete deixa cinco mortos em Goiás

Um táxi colidiu com uma camionete na madrugada de sábado, 9, e deixou cinco pessoas mortas e cinco feridos na rodovia BR-020, na cidade de Posse, em Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros de Posse, testemunhas relataram que o táxi fazia uma ultrapassagem indevida quando bateu de frente com o outro veículo.

Todos os ocupantes do táxi morreram. De acordo com os Bombeiros, além do motorista, o táxi levava quatro passageiras que tinham saído de uma festa e iriam para Vila do Rosário, que fica a cerca de 30 quilômetros de Posse. As jovens tinham entre 28 e 30 anos.

Acidente entre táxi e camionete durante ultrapassagem deixou cinco mortos Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação