Quem é o remador de 17 anos, único sobrevivente do acidente da van com 9 mortes

O remador João Pedro Milgarejo, de 17 anos, foi o único sobrevivente entre os dez ocupantes da van que foi arrastada para fora da pista e esmagada por uma carreta, na noite de domingo, 20, em Guaratuba, no Paraná. Os outros nove – sete atletas do remo, o técnico da equipe e o motorista da van – morreram no acidente. O motorista da carreta também sobreviveu. Milgarejo foi resgatado com ferimentos leves e levado a um hospital de Joinville, em Santa Catarina, e já recebeu alta.

PUBLICIDADE A tragédia aconteceu na BR-376, por volta das 21h40, quando a equipe de remo do “Projeto Remar para o Futuro” voltava de São Paulo para Pelotas (RS) após participar do Campeonato Brasileiro Unificado na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP). O time ficou em 6º lugar geral e ganhou sete medalhas. João Milgarejo participou da conquista da medalha de ouro no four skiff masculino, no sábado, 19, com os companheiros Samuel Benites, Henry Fontoura e João Kerchiner, mortos no acidente, como outros quatro atletas. O Remar para o Futuro é um projeto ligado à prefeitura de Pelotas e o grupo representou o Clube Centro Português na competição por equipes em São Paulo, na raia olímpica da USP.

João Pedro Milgarejo, de 17 anos, sobreviveu ao acidente da equipe do remo com a van. Ele teve apenas ferimentos leves. Foto: Projeto Remar para o Futuro/Divulgação

A mãe de Pedro, a técnica de enfermagem Gabriele Nolasco, viajou nesta segunda-feira, 21, de Pelotas para Joinville, em busca do filho. Segundo ela, o jovem teve ferimentos em um olho e nas pernas. Ela conseguiu falar com o filho três horas após o acidente e recebeu a informação de que ele havia sido encaminhado para o hospital, mas estava bem. No momento em que falou com a mãe, o rapaz ainda não sabia da morte de todos os colegas.

João disse que não se lembrava do momento do acidente e que “acordou” em meio às ferragens. A mãe achou melhor não falar sobre a morte dos colegas naquele momento. No hospital, Pedro recebeu suporte de uma assistente social.

Há dois dias, a mãe de João Pedro havia feito uma postagem de incentivo ao filho e aos demais atletas. “Parabéns, gurizada. Sempre confiei em vocês, são top. Que Deus abençoe vocês. Meu filhão, obrigada por esse filho dedicado, por isso eu sempre te cobro, para seu bem. Você é meu orgulho. Bora trazer a medalha de ouro para Pelotas”, postou.

Acidente aconteceu na BR-376, no Paraná, no domingo. Foto: CORPO DE BOMBEIROS-SC

A família mora em Pelotas e João tem um irmão mais novo, Enzo Gabriel. A prefeitura de Pelotas cedeu um carro para levar Gabriele Nolasco até Porto Alegre. De lá, uma aeronave do governo gaúcho a levaria até a cidade catarinense.

A cabeleireira Fernanda Caroline, amiga da família, usou sua página no Facebook para se manifestar sobre o caso. “Só Deus sabe o quanto estamos gratos por você (João Pedro) estar bem e voltando para casa”, disse, marcando a mãe do atleta. “Teu filhote foi amparado e protegido por Deus! Estamos muito felizes por ele estar voltando para os teus braços”, escreveu, pedindo ainda “que Deus conforte a todos os familiares e amigos da equipe de remo neste momento”.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, a princípio a carreta teria perdido os freios e atingido a traseira da van, que foi projetada para a frente, colidindo com a traseira de um automóvel. O ocupante do carro não se feriu. Em seguida arrastou a van para fora da pista e tombou sobre ela. As causas do acidente serão apuradas.