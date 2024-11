Acidente na Avenida Brasil, no Rio, deixa uma criança morta e um adolescente ferido

Uma criança de 12 anos morreu e um adolescente de 15 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira, 15, na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão.

A criança morreu no local do acidente, de acordo com os Bombeiros. O adolescente teve ferimentos moderados e inicialmente foi encaminhado para o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. Depois, foi levado para avaliação no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde está internado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, seu quadro é estável.

Acidente na Avenida Brasil deixa criança morta e adolescente ferido. Foto: Reprodução / TV Globo

O pai dos meninos, Michael S. Botelho, de 41 anos, foi atendido e liberado no local. O acidente ocorreu na pista central da avenida, sentido Zona Oeste. Bombeiros do quartel de Ramos foram acionados às 3h10. O motorista do caminhão contou ao portal de notícias G1 que o motociclista levava pessoas na garupa quando se desequilibrou e caiu. O caminhão, então, atropelou o menino de 12 anos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 22ª Delegacia de Polícia, da Penha. O motorista do caminhão prestou depoimento na delegacia e a corporação investiga as circunstâncias do acidente.