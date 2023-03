Acusado de furtar carros de namoradas é preso na Baixada Fluminense

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem, de 38 anos, acusado de furtar carros de suas namoradas. Ele se aproximava das mulheres, mantinha namoro por alguns meses e pedia o carro emprestado para trabalhar como motorista de aplicativo. Então, sumia.

O homem cometeu o crime com as mesmas características quatro vezes, conforme a polícia fluminense. No caso mais recente, o namoro durou três meses até que ele convencesse a vítima a ceder o automóvel. Uma vez que estava com o carro em seu poder, ele desapareceu.

“O autor costumava se aproximar afetivamente das vítimas, estabelecia uma relação de confiança para conseguir se apropriar do veículo e depois desaparecia com o automóvel”, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com os agentes, o homem é investigado por ameaçar ex-namoradas que tentavam recuperar os carros.

A prisão aconteceu durante a 'Operação Átria', uma ação integrada entre as polícias civis de todo o país para combater a violência contra a mulher Foto: Polícia Civil do Rio de Janeiro/Reprodução

Após cruzamento de dados e informações de inteligência, ele foi localizado na casa da atual companheira, em Queimados, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio) na última sexta-feira, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto.

A prisão aconteceu durante a “Operação Átria”, uma ação integrada entre as polícias civis de todo o país para combater a violência contra a mulher ou em razão de gênero.