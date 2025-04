Adolescência: o que aconteceria com o menino e a família da minissérie se caso fosse no Brasil?

A minissérie britânica da Netflix Adolescência tem gerado debates sobre educação de crianças e adolescentes, ambiente online, bullying e crimes cometidos por menores. Na ficção, o adolescente de 13 anos Jamie Miller, interpretado pelo ator Owen Cooper, é preso por suspeita de matar uma colega da escola.

Algumas cenas do primeiro episódio da série Adolescência podem ter causado estranhamento em alguns brasileiros, como a abordagem policial na casa do adolescente de 13 anos poucas horas após o crime e o decreto de prisão dele como suspeito de homicídio.

E se a história tivesse ocorrido no Brasil?

Minissérie Adolescência, da Netflix. Foto: NETFLIX

PUBLICIDADE Diferente do Reino Unido, onde a maioridade penal acontece aos 10 anos de idade, no Brasil, menores de 18 anos não podem ser presos ou responderem criminalmente, somente apreendidos (quando o caso ainda não foi julgado, com duração máxima de 45 dias) ou internados (após decisão do juiz) - em São Paulo, a Fundação Casa é quem recebe os infratores. “O estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas protetivas para crianças (de 0 a 11 anos) e medidas socioeducativas para adolescentes (de 12 a 18 anos), ou seja, não tem pena, como é para adulto “, diz a advogada criminalista Maíra Salomi, vice-presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP).

Maíra ressalta, ainda, que dentro do contexto brasileiro, uma apreensão de adolescente sem ser em flagrante só pode ser feita por meio de decisão judicial, “o que não é possível em um dia”.

Em teoria, há um rigor maior para a apreensão de adolescentes no Brasil. “Mas a gente sabe que nem sempre é a realidade”, diz a advogada. É direito do adolescente, por exemplo, ser levado para a delegacia somente com a presença de um dos pais ou responsáveis - já na série, Jamie é obrigado a ir sozinho na viatura, responde a primeiras perguntas a um policial e só então elege seu pai como seu representante legal.

“Outro ponto que me chamou a atenção é a coleta de material genético, em que o advogado diz que é melhor ele colher, porque isso pode ser usado em seu prejuízo”, diz Maíra. “No Brasil, nós temos o direito a não auto-incriminação, que vale para qualquer cidadão padrão, independentemente se for adolescente ou adulto. Ele poderia tranquilamente se opor.”

Publicidade

A legislação brasileira também define que os pais do adolescente infrator podem sofrer ação civil por responsabilidade sobre o dano causado, podendo pagar multa à família da vítima, por exemplo, em casos de homicídio.

Atos infracionários e medidas socioeducativas

Renato Vieira, advogado criminalista sócio do Kehdi Vieira Advogados e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), diz que são seis as possíveis medidas socioeducativas para adolescentes infratores no Brasil:

Advertência;

Obrigação de reparar o dano causado;

Prestação de serviços à comunidade;

Liberdade assistida, quando é preciso prestar contas sobre o comportamento do jovem com regularidade à justiça;

Inserção no regime de semi-liberdade (o adolescente é internado, mas tem direito a sair do internato durante o dia, para estudar e trabalhar, além de passar os fins de semana com a família);

Internação, que é similar a uma prisão e pode durar no máxima três anos.

“A medida de internação só será aplicada quando se trata de ato infracional grave, cometido mediante grave violência ou grave ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou descumprimento reiterado injustificável de medida anteriormente imposta”, explica o advogado.

Publicidade

Segundo Vieira, a internação brasileira, no entanto, não tem na prática um caráter socioeducativo focado no desenvolvimento e aprendizado do adolescente, como deveria, em tese, ter. “Hoje, o sistema social educativo, ele se tornou uma prisão piorada”, afirma. “São em condições insalubres também, como as prisões de adultos. Se a gente trata mal os nossos adultos que já têm córtex (parte cerebral) formado, nós jamais deveríamos tratar de um jeito minimamente parecido, alguém com a personalidade em formação. Esse é um risco muito grande", diz. Além disso, a internação é decretada sem definição de tempo de reclusão do adolescente. Ou seja, apesar de ela só poder durar, no máximo, três anos, a saída do jovem antes disso só pode acontecer a partir de avaliação psicológica, que acontece a cada seis meses.

“O sistema brasileiro é bem cruel com adolescentes. A pessoa começa no regime com muita incerteza”, diz Vieira.

Publicidade

Redes sociais, bullying e misoginia

Crianças e adolescentes infratores no Brasil

O último balanço do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), de 2024, apontou 12.506 adolescentes em restrição e privação de liberdade no País, um aumento de 8,2% em relação a 2023, mas um patamar muito abaixo do de 2017, quando haviam 24.803 internados. Entre 2018 e 2022, a pesquisa não foi realizada.

Publicidade

Meninos cisgênero são os que mais cometem infrações, correspondendo a 93% do total, assim como jovens de famílias que recebem até dois salários mínimos (36,5% do total de internos, sendo que 58% dos jovens condenados não têm a renda familiar identificada) e pardos (54,1% do total). Ou seja, no Brasil, questões socioeconômicas, por ora, não mais relevantes para o cometimento de infrações por adolescentes do que as psicológicas.

A principal infração cometida é o roubo, seguido de tráfico de drogas. Homicídio é o terceiro ato infracionário mais comum, correspondendo a 12,6% dos casos. Jovens de ambientes urbanos também são mais internados. E o Estado de São Paulo é o que tem o maior número absoluto de adolescentes em medidas socioeducativas, com 5.071 em 2024. É o único Estado brasileiro com mais de dois mil adolescentes infratores.