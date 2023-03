Adolescente de 15 anos tenta esfaquear colega em escola e é apreendido no Rio

RIO - Um aluno da Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea (zona sul do Rio), foi apreendido na tarde desta terça-feira, 28, acusado de tentar atingir com uma faca um colega de turma. Segundo a Polícia Militar, o estudante tem 15 anos e foi detido antes de ferir o concretizar a agressão. A faca que ele usava foi apreendida.

Ao ser contido por outros colegas e por funcionários da escola, o aluno sofreu um corte no supercílio. Por isso, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro. O caso ocorreu um dia depois de um estudante de 13 anos ter matado a facadas a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, e ter ferido outras quatro pessoas numa escola estadual de São Paulo. Ele também foi apreendido.

O adolescente carioca, que não teve o nome divulgado, cursa a 7ª série do Ensino Fundamental. Por ter cometido injúria contra um professor, o rapaz foi transferido na semana passada da Escola Municipal Henrique Dodsworth, na Lagoa, também na zona sul, para a Manoel Cícero. Esta terça-feira seria o quinto dia de aulas do jovem na nova unidade, segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

“A diretora da escola, Jaqueline (da Cunha Branco), foi à sala de aula para dar um aviso e notou que esse aluno estava inquieto, com olhar estranho, muito tenso. Por isso o questionou. Após ser abordado, ele apontou a faca para outros alunos, e a diretora evitou uma tragédia”, contou. Segundo Ferreirinha, os alunos dessa escola terão acompanhamento psicológico para superar o episódio desta terça-feira.

A Polícia e os bombeiros foram acionados às 14h35 desta terça-feira. Os primeiros a chegar foram policiais civis da 15ª DP (Gávea), que fica a um quarteirão da escola e será responsável pela investigação do caso.

Colegas do adolescente afirmaram que ele teria agido motivado por uma decepção amorosa. O aluno estaria apaixonado por uma colega, já comprometida e que não teria correspondido ao interesse.

Em depoimento informal, o estudante afirmou que pretendia se vingar de três alunas que teriam praticado bullying contra ele. O plano era esfaqueá-las e depois se suicidar, segundo apurou a reportagem. O estudante ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Os primeiros a chegar foram policiais civis da 15ª DP (Gávea), que fica a um quarteirão da escola Foto: Diego Reis/Polícia Civil

O adolescente foi apreendido e conduzido ao hospital. A faca que ele usava foi apreendida. Devido à confusão, todas as aulas do período da tarde foram suspensas as e os alunos foram dispensados.

Cartaz lembrou professora vítima de ataque nesta segunda-feira em escola de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Suspeito de planejar outro ataque é internado após investigação

Na sexta-feira passada, 24, a Justiça do Rio determinou a internação provisória de um adolescente suspeito de planejar um ataque a uma escola no Estado.

A investigação sobre o adolescente do Rio começou a partir de um alerta do Google à Interpol . A empresa constatou que o estudante publicou vídeos no YouTube com conteúdo que sugere risco iminente de morte ou lesão grave a terceiros.

Os vídeos mostram o adolescente exibindo armas de fogo, falando sobre planos de cometer um massacre na escola e anunciando 20 de abril como o dia da ação. Nessa data, há 24 anos, ocorreu o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, quando dois alunos de uma escola mataram 12 colegas e um professor.

Além da internação provisória do estudante, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude da capital, determinou a busca e apreensão de equipamentos eletrônicos na casa do jovem e a quebra do sigilo de dados e comunicações. A investigação aponta para a possível existência de outras pessoas envolvidas no plano.