Aeroporto do Galeão, no Rio: incêndio atinge área de cargas do terminal; veja vídeo

RIO - Um galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, é atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira, 18. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h46 para conter as chamas. Não há registros de feridos. Há no local uma grande coluna de fumaça negra. Até a metade da tarde, o fogo não afetara o movimento de partida e chegada de aviões, informou a concessionária RIOgaleão.

Vários quartéis do Corpo de Bombeiros, de diferentes bairros, tiveram que deslocar militares até o local por causa do tamanho do incêndio. A Riogaleão, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que as chamas atingem parte de um terminal de cargas do aeroporto. Segundo nota, o fogo atinge um módulo de um galpão, localizado próximo ao Terminal de Cargas.

O Centro de Operações Rio (COR) orienta que os motoristas que trafegam pela Linha Vermelha, via que passa ao lado do Galeão, tenham cuidado com a baixa visibilidade causada pela fumaça do incêndio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“Por medida de segurança, a área foi isolada”, afirmou a empresa. “Não há registro de vítimas. A concessionária informa que não há impactos na operação de pousos e decolagens, tampouco na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação do aeroporto.”

O Corpo de Bombeiros informou no fim da tarde que deslocou cerca de 80 militares de 13 unidades, em 30 veículos, para a ocorrência. A corporação confirmou que não havia, até o momento da divulgação da sua nota, informações sobre vítimas.

Segundo concessionária, não houve impactos nos voos. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“A corporação esclarece que não foi acionada oficialmente para a ocorrência pela administração do aeroporto, via 193″, afirmou o Corpo de Bombeiros. “Segundo relatos, a Brigada de Incêndio do Galeão tentou combater as chamas, sem o apoio da corporação, permitindo que o fogo se alastrasse. O Corpo de Bombeiros soube do incêndio graças à busca ativa nas diversas mídias e com isso conseguiu chegar a tempo de isolar as chamas no local aonde iniciaram, afastando o risco de propagação para a área da Base Aérea.”

