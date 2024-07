Aeroporto de Porto Alegre retomará embarque de passageiros no dia 15 de julho, diz concessionária

A concessionária Fraport Brasil ainda está avaliando os danos da inundação no aeroporto, e espera retomar completamente as operações até dezembro.

Áreas internas e externas do terminal aéreo ficaram alagadas durante quase todo o mês de maio, quando a capital gaúcha foi tomada pela enchente histórica do Lago Guaíba. Os fortes temporais causaram o pior desastre climático já registrado no Rio Grande do Sul.