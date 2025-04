Para além da Itália, que restringiu o reconhecimento da cidadania a filhos e netos, outro país europeu também terá uma mudança nas regras para concessão da nacionalidade neste ano. Os descendentes de espanhóis têm até 21 de outubro de 2025 para dar entrada no processo de cidadania da nação ibérica.

O prazo, estabelecido pela Lei de Memória Democrática da Espanha, permite que filhos, netos - e até bisnetos e trinetos - tenham sua cidadania reconhecida sem precisar sair do país de origem.

Sevilha, na região da Andaluzia, é uma das principais cidades da Espanha Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE A lei foi sancionada em 2022 com vigência de dois anos e, posteriormente, prorrogada por mais um ano. Conhecida como Lei dos Netos, ela concede o direito da cidadania originalmente a filhos e netos de espanhóis. Mas, na prática, bisnetos e trinetos também estão conseguindo o reconhecimento por meio do “efeito cascata”. Ou seja, com algum de seus avós ou pais sendo reconhecido como espanhol, o bisneto passa a ser considerado filho ou neto de espanhol, se encaixando também na lei.

Devido ao prazo de análise dos pedidos por parte dos consulados, que estão levando cerca de dois a três anos serem concluídos, os bisnetos não precisam esperar sair a cidadania de seus pais ou avós para solicitar a sua. Apenas com o número de protocolo do antecessor anexado, é possível dar entrada no pedido, que será condicionado ao reconhecimento do pai ou avô (filho ou neto do espanhol que migrou para o Brasil).

Neste caso (de bisnetos e trinetos), “sua a cidadania fica atrelada do seu pai, mãe, avô ou avó. Se ela for negada, a sua consequentemente também é”, explica a especialista em cidadania espanhola, Bianca Maurício, advogada da empresa de consultoria Cidadania4U.

A lei também abarca filhos e filhas de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade por se casarem com estrangeiros antes da entrada em vigor da Constituição de 1978, depois do fim da ditadura na Espanha.

Filhos, netos e até bisnetos e trinetos estão conseguindo o passaporte espanhol por meio de uma lei vigente até 21 de outubro de 2025 Foto: hamzeh - stock.adobe.com

Uma das principais vantagens é que, agora, os netos maiores de idade podem solicitar a nacionalidade espanhola por origem ainda no Brasil, sem a necessidade de morar um ano na Espanha, apresentando apenas a certidão de nascimento do antepassado e outros documentos. Por se tratar da nacionalidade de origem (de sangue), é possível transmiti-la para os filhos (com pouca burocracia, se forem menores de idade). Mas, com o prazo final da lei, essa possibilidade deve acabar.

A Lei da Memória Democrática também eliminou a necessidade de comprovar vínculos culturais ou conhecimento da língua espanhola, além de permitir que descendentes de espanhóis já maiores de idade possam reaver a cidadania, algo que antes não era permitido pela legislação da Espanha.

O Estadão entrou em contato com a Embaixada da Espanha no Brasil para saber mais informações sobre o processo e a possibilidade de extensão do prazo, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Como entrar com o pedido de cidadania espanhola

Para dar entrada no processo, o descendente deve comparecer ao consulado da região onde vive mediante agendamento prévio. Cada consulado tem um processo próprio.

No Consulado de São Paulo, é preciso enviar um e-mail para o consulado (cog.saopaulo@maec.es) e esperar o recebimento de senha para efetuar o agendamento.

Já no de Brasília, por exemplo, basta agendar diretamente pelo site do Consulado, sem necessidade do envio de e-mail (clique aqui para acessar o site).

PUBLICIDADE Para se enquadrar na lei, o requerente precisa ter enviado o e-mail (no caso de consulados que exigem esta etapa) ou realizado o agendamento até 21 de outubro de 2025, mesmo que o agendamento esteja marcado para data posterior. O importante é manifestar o interesse dentro deste período. Bianca alerta para que os residentes de locais onde é preciso enviar e-mail se atentem às regras do Consulado. “Em São Paulo, os e-mails são analisados por robôs, então qualquer coisa errada eles devolvem o e-mail com erro”, explica a advogada. O Consulado Geral da Espanha em São Paulo especifica neste link as instruções para agendamentos consulares referente à Lei de Memória Democrática. Para aqueles que têm direito e desejam reconhecer a cidadania espanhola, mas ainda não deram início no processo, é importante não deixar para a última hora. Isso porque a maioria das pessoas não têm em mãos o principal documento para comprovar a descendência: a certidão de nascimento ou registro de batismo do parente espanhol ou da espanhola de referência.

“Como a gente tem prazo muito curto, até outubro, é importante que as pessoas que não têm as suas documentações comecem agora. As instituições de registro civil na Espanha estão bem morosas para entregar a documentação. O prazo regular são de três meses, mas isso tem avançado um pouco mais”, diz a advogada especialista em processos nacionalidade estrangeira Gabriela Rotunno, CEO da Rotunno Cidadania.

pelo site do Ministério da Justiça da Espanha ( clique aqui para acessar ), se estiver digitalizado (o que é raro);

), se estiver digitalizado (o que é raro); enviando e-mail ao registro civil da cidade onde o ascendente nasceu, se a certidão de nascimento não estiver digitalizada;

ou na igreja onde o descendente foi batizado, nos casos da certidão de batismo (que pode substituir a certidão nascimento, já que muitos livros de registro civil foram queimados durante a Guerra Civil Espanhola).

Alguns registros civis ou igrejas enviam os documentos da Espanha ao Brasil; outros enviam apenas para endereços espanhóis. Nessa etapa, é possível contratar o serviço de profissionais ou assessorias especializadas, que encontram os documentos na Espanha e os enviam para o Brasil.

O processo de pedido da cidadania espanhola é simples, mas conseguir o documento que comprova o nascimento do antepassado tem sido a parte mais trabalhosa. “O trabalho mais denso de tudo isso são realmente as pesquisas genealógicas”, diz Rotunno.

Além da certidão do documento espanhol, é preciso levar ao consulado documentos pessoais e certidões da linhagem de descendentes, que podem ser solicitadas nos cartórios brasileiros, e formulários preenchidos (todos descritos neste link).

Após comparecer ao agendamento consular, outros documentos podem ser solicitados pelo Consulado no Brasil por meio de um segundo agendamento ou envio pelos Correios. E, então, é só aguardar a resposta a com a concessão ou não da nacionalidade espanhola - o que tem levado, ao menos, dois a três anos, a depender da demanda de cada consulado, afirma Bianca.

A maioria dos pedidos de reconhecimento da nacionalidade espanhola são de nações ibero-americanas, como Brasil, Cuba, Argentina, México e Venezuela.

“O cerco se fechando na Europa, como no caso da cidadania italiana, que deu esse susto com a limitação de gerações. Quem tem direito deve aproveitar agora”, recomenda Rotunno.

“São inúmeras vantagens conseguir a cidadania. Além da livre circulação nos países da Europa, há mais acessos, como serviços de saúde, oportunidades de trabalho e estudo”, acrescenta a advogada.

Para além das cidadanias

A implementação da Lei de Memória Democrática vai muito além da concessão de cidadania a estrangeiros. A normal foi motivada pelo êxodo de espanhóis a outros países durante a Guerra Civil Espanhola (1936 a 1939) e a ditadura militar no país europeu (1939 a 1975).

Para essa reparação de injustiças, além de reconhecimento da cidadania espanhola por descendentes de exilados, a Espanha busca incentivar o conhecimento da história democrática do país nas escolas; identificar e exumar corpos de vítimas assassinadas pela ditadura, criando um registro oficial de vítimas; abolir títulos de nobreza concedidos pelo regime fascista; e remover símbolos remanescentes da ditadura franquista.

