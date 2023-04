Análise: Como atingir os 30% de negros/as nos cargos comissionados e de confiança?

Todos os dias acordamos sonhando com as promessas de um futuro melhor, com muita esperança e inclusão.

Vibramos com cada passo que damos, enquanto comunidade afro-brasileira organizada. Festejamos as conquistas, mas nem sempre podemos celebrar, carimbar, confirmar.

No dia 21 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto 11.443/2023, que estabeleceu cotas para pessoas negras em, no mínimo, 30% dos cargos comissionados e de confiança no governo federal, autarquias, etc.

Um ato administrativo que só foi possível em um governo sensível às demandas da população negra, que sobe a rampa e recebe a faixa presidencial das mãos de afro-brasileiros.

Foi um ato comemorado e que nos encheu de esperanças e alegria em poder imaginar que há setores do governo que desde a sua fundação nunca tiveram negros/as ocupando cargos comissionados.

Uma história difícil de engolir, de suportar, recheada de injustiças e racismo estrutural. O presidente Lula disse em discurso após assinar o decreto:

“Apesar de ocupar o posto de segunda maior nação negra do planeta (depois da Nigéria), o Brasil não acertou as contas com o passado de 350 anos de escravidão. Apesar de todos os esforços e avanços, este país ainda tem uma imensa dívida histórica a resgatar.”

Para além da importância simbólica, o gesto poderá repercutir nos governos estaduais/municipais, que, quem sabe, poderão imitar a coragem do presidente Lula.

Os Ministérios da Gestão e da Igualdade Racial devem estabelecer metas intermediárias, estipuladas pelo decreto, para cada grupo dos níveis de CCE e FCE.

“Daremos esse passo inédito que entrará para a história. Negros e negras na ponta e no topo da implementação desta política pública no governo federal. Um novo horizonte para uma nova página desta gestão”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em discurso emocionado ao anunciar a medida.

O presidente Lula e a ministra Anielle Franco. Foto: Wilton Junior/Estadão

O evento aconteceu em um dia forte: o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e a celebração de 20 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Diante da emoção que tomou conta das pessoas, durante a cerimônia, agora distanciado no tempo, podemos avaliar a importância e o que falta para sua implementação.

Inicialmente, para o decreto ser levado a sério, é preciso que os ministérios e as estatais passem por um letramento racial, para entender a profundidade da medida. Sem um trabalho de convencimento, dificilmente se conseguirá combater o racismo estrutural, que existe no governo.

Algumas empresas privadas, como Magazine Luiza, Embraer e outras, têm realizado ações no campo da diversidade e da inclusão. O governo poderia estabelecer um diálogo para aproveitar as iniciativas exitosas.

É bom registrar que, em 2002, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso publicou o decreto 4,228 com os mesmos objetivos e que, por falta de seriedade política, dele e dos sucessores, caiu no esquecimento e os resultados foram quase zero.

Por que, em nossa avaliação, o decreto de Lula/2023 corre o perigo de ser mais uma enganação para o povo afro-brasileiro?

O decreto dá prazo para os ministérios cumprirem os 30% de inclusão até 2025.

Estima-se que todos os atuais cargos de livre nomeação estarão preenchidos até 31 de maio de 2023. Logo, há possibilidade de enrolação. Mais uma vez o povo afro-brasileiro poderá ser enrolado pelo poder público.

A solução é agilizar a regulamentação e definir que, até dia 31 de maio de 2023, pelo menos 15% das vagas para afro-brasileiros sejam preenchidas. As demais teriam a seguinte regulamentação: até maio de 2024 chegar a 25% e até maio de 2025, chegar a 30%, no mínimo. Se a regulamentação não sair até 30 de abril, assistiremos a mais uma maldade contra o povo afro-brasileiro.

Com a palavra, os ministérios da Gestão e da Igualdade Racial e o presidente Lula.

As leis que beneficiam o agronegócio e os bancos são colocadas em prática, em 100%, no dia seguinte. As leis que beneficiam o povo afro-brasileiro, como a 10.639/2003, vinte anos após sua assinatura foi colocada em prática, com plenitude, no máximo, em 10% das escolas particulares e públicas, sob a total omissão do Ministério Público. Por que este descaso? Governos federal, estaduais e municipais: vamos enfrentar esse racismo estrutural?

*Ivair Augusto Alves dos Santos é doutor em Sociologia e Frei David Santos OFM é especialista em Ações Afirmativas