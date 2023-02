Anitta, Monobloco e desfile das campeãs prolongam o carnaval no Rio até domingo

RIO - Oficialmente o carnaval acabou na terça-feira, 21, mas no Rio a festa se estende até este domingo, 26. Além do desfile das escolas campeãs, que acontece neste sábado, 25, a partir das 21h30 no Sambódromo da Marquês de Sapucaí e reúne as seis escolas de samba mais bem classificadas no desfile oficial (pela ordem de apresentação, Grande Rio, Mangueira, Beija-Flor, Unidos de Vila Isabel, Viradouro e a campeã Imperatriz Leopoldinense), desfiles de blocos ocorrem até domingo.

Dois megablocos se apresentam na Rua Primeiro de Março, no centro. São o Bloco da Anitta, neste sábado, e o Monobloco, no domingo. As concentrações de ambos começam às 7h. A programação incluiu 17 blocos no sábado e outros 21 no domingo.

Bloco da Anitta vai se apresentar na Rua Primeiro de Março, no centro Foto: Fernando Maia/Riotur

Tropicália

Neste sábado, o Superbacana, especializado nas músicas da Tropicália, se apresenta na Praça Afonso Pena, na Tijuca (zona norte), a partir das 16h. Criado em 2016, o bloco fará homenagem a Gal Costa, que morreu em novembro passado. As músicas da cantora sempre fizeram parte do repertório do bloco, mas neste ano vão dominar boa parte da apresentação, com “Baby”, “Vapor Barato”, “Divino Maravilhoso”, “Balancê”, “Festa do Interior” e “Força Estranha”.

Mais cedo, também neste sábado, será a vez do bloco Quizomba se apresentar na Lapa, na região central. A concentração começa às 10h nos Arcos da Lapa, e o desfile sai às 11h.