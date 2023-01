Alunos de Medicina da USP pedem ajuda a Casimiro para fazer formatura após desvio de dinheiro

Depois te tomarem calote de mais de R$ 900 mil, os alunos de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) têm buscado formas alternativa para realizarem o sonho da festa de formatura. No Instagram da Comissão de Formatura da turma, eles fizeram uma postagem convidando o influenciador Casimiro Miguel e pedindo ajuda dele para a realização da festa. Além disso, os estudantes têm tentado algumas parcerias e divulgado relatos na tentativa de comover as pessoas sobre a frustração da possibilidade de não haver a comemoração.

“Casimiro, você não convidou a gente pro seu casamento. Mas a turma 106 gostaria de convidar vc e a Ana Beatriz (esposa do influenciador) para a nossa formatura”, diz a postagem, fazendo alusão à festa de casamento do influenciador que aconteceu em 2022. “Mas, pra isso, precisamos que tenha uma formatura kkk, por favor, ajuda a gente!”, finalizam.

Em outra publicação, um depoimento de formando fala sobre como a formatura tem significado importante para os estudantes, visto que o curso é um dos mais concorridos e que exigem maior dedicação no Brasil.

“Sou a 2ª geração da minha família com ensino superior. Meu avô criou 8 filhos sendo analfabeto, e o orgulho dele em dizer que ‘vai tê um neto doutô' não tem preço”, diz. “Meus pais nunca tiveram uma formatura, trabalharam duro para conseguir pagar suas faculdades e não tinham condições de bancar uma comemoração - esta seria a primeira comemoração de ambos, uma celebração da família inteira.”

O caso dos estudantes, que tiveram o dinheiro da festa de formatura desviado pela presidente da comissão da turma, a estudante Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, tem gerado comoção. Nos comentários das postagens, algumas pessoas sugerem a criação de uma vaquinha online para levantarem o dinheiro necessário para a realização da festa. Muitos se dispõem em ajudar. Até o momento, Casimiro Miguel não respondeu à postagem.

Entenda o caso

Dois boletins de ocorrência vão contar, no futuro, a história da formatura de uma das turmas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). No início da noite do dia 10 de janeiro, um aluno do curso entrou em uma delegacia da capital paulista para registrar um BO contra uma de suas colegas, Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, por ter se apropriado indevidamente de uma quantia aproximada de R$ 920 mil, que seria usada para a formatura dos futuros médicos no final deste ano.

Ao Estadão, a SSP informou que, ainda conforme a vítima, ele e os demais alunos descobriram a farsa só no dia 6 de janeiro, quando a própria aluna suspeita teria contado para os colegas em um grupo no WhatsApp que o fundo para a formatura havia sido perdido.

Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, é acusada de ter dado um golpe no dinheiro da formatura da turma de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Foto: Reprodução/Vídeo

Outro boletim de ocorrência, de julho do ano passado, anterior ao do estudante da USP, portanto, foi aberto contra a mulher de 25 anos, no Departamento Estadual de Investigações Criminais, de São Bernardo do Campo. Ali, Alicia é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato em uma lotérica na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a SSP, uma representante da lotérica compareceu ao Deic e relatou que a mulher vinha realizando apostas em valores altos diariamente, sempre pagos por meio de transferência via Pix. No dia 12 de julho, no entanto, “a mulher teria deixado um prejuízo de R$ 192.908,47, após ter feito o agendamento do valor via Pix, sem pagar efetivamente pelas apostas que realizou”. O caso foi registrado como lavagem de dinheiro e estelionato no Deic de São Bernardo do Campo, onde ela passou a ser investigada.

Alicia ganhou cinco vezes na loteria em 2022 com apostas feitas após transferir, no fim de 2021, o montante pertencente aos estudantes para sua conta pessoal. De acordo com a Polícia Civil, ela faturou, no total, R$ 326 mil em premiações da Lotofácil depois de realizar dezenas de jogos de alto valor em uma lotérica da zona sul de São Paulo entre abril e julho de 2022.