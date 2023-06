Após cirurgia, Papa Francisco tem recuperação ‘regular’ e liga para mãe de bebê que batizou

O Papa Francisco, de 86 anos, segue se recuperando de uma cirurgia abdominal realizada na última quarta-feira, 7. Comunicado à imprensa divulgado no fim da tarde desta quinta-feira, 8, pelo Vaticano, sustenta que o pontífice tem recuperação “regular” e que até ligou para a mãe de uma criança que batizou em outra ocasião que esteve no hospital.

“O Papa Francisco passou o dia em repouso”, informou o comunicado. “A equipe médica que acompanha o pós-operatório informa que o pontífice se alimentou com dieta líquida. Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios são estáveis. O decurso pós operatório resulta regular.”

O Vaticano informou ainda que, em ocasião da celebração de Corpus Christi, o Papa recebeu a eucaristia.

O Papa telefonou para a família de Miguel Angel, batizado por ele em 31 de março do ano passado durante uma visita do líder religioso à ala pediátrica do hospital, para agradecer pessoalmente a mãe do menino pelas mensagens de boa recuperação.

Papa Francisco sai de missa celebrada em maio de 2023 Foto: Andrew Medichini/AP Foto

Em março, o bebê, ainda recém-nascido, foi levado às pressas para o hospital após uma queda. O papa o batizou no local. Em retribuição, a família de Miguel esteve no hospital em que o Papa está internado atualmente e deixou um cartaz com votos de pronta recuperação.

O pontífice argentino foi submetido a uma operação de três horas sob anestesia geral na quarta-feira para remover “aderências” dolorosas na parede abdominal que ficaram como sequelas de uma operação no cólon em abril de 2021.

A equipe médica não divulgou estimativas de quantos dias Francisco terá que permanecer hospitalizado, pois tudo dependerá de como ele evoluirá, levando em conta que o religioso tem 86 anos.

Normalmente, explicou o médico na quarta-feira, após a operação, são necessários sete dias de hospitalização, mas é preciso levar em conta “que o papa tem 86 anos, que já foi submetido a quatro cirurgias, que foi recentemente hospitalizado devido a uma infecção pulmonar”.