Após colega deixar rombo, alunos de Farmácia têm ajuda da comunidade para festa de formatura no RS

No fim do ano passado, alunos da 121.ª turma do curso de Farmácia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) contaram com a ajuda financeira da comunidade da cidade gaúcha para realizar a tão sonhada festa de formatura. Isso porque, à semelhança do caso de suspeita de desvio de recursos de estudantes de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), uma aluna integrante da comissão é acusada de desviar parte dos recursos arrecadados ao longo de dois anos.

O rombo de R$ 15 mil foi descoberto em outubro do ano passado. Em 2019, a turma começou as ações para arrecadar os R$ 53,6 mil de que precisavam. Para isso, promoveu uma festa, além de venda de lanches e bebida. Uma aluna se ofereceu, então, para que fosse aberta uma conta em seu nome.

Descrita por outra integrante da comissão como alguém de “confiança” e “boa lábia”, a estudante conseguiu convencer os demais formandos a depositarem o dinheiro arrecadado na sua conta. Quando descobriram a falta dos recursos e a confrontaram, a estudante alegou ter utilizado o dinheiro para uma emergência familiar, mas disse também que outros alunos não tinham feito os depósitos.

Para tentar reverter o rombo, os estudantes promoveram mais uma festa na tentativa de arrecadar recursos, mas o evento deu prejuízo. A titular da conta disse que pretendia devolver o dinheiro, o que nunca aconteceu, segundo os colegas. Os demais integrantes da comissão então decidiram em dezembro tornar o caso público, divulgando informações na página do Instagram da turma e revelando a história ao jornal local, Diário de Santa Maria. Além disso, um boletim de ocorrência foi aberto na Polícia Civil, que chamou nesta semana os estudantes para os primeiros depoimentos.

A divulgação do caso fez surgir uma onda de solidariedade na cidade. Com apoio de pessoas comuns, além de duas empresas de Santa Maria que se envolveram diretamente com doações e ações de arrecadação, em 15 dias conseguiram recuperar os R$ 15 mil perdidos.

Uma lanchonete da cidade doou R$ 1 mil aos estudantes e também realizou uma promoção, criando um cupom que dava 10% de desconto em nome dos formandos e destinava R$ 1 de cada lanche comprado com voucher à comissão de formatura. Com isso, a festa ficou garantida, mas a estudante que fez o desvio ainda será investigada. A comissão pretende ingressar com uma ação civil contra a colega.

Em 2019, a turma começou as ações para arrecadar os R$ 53,6 mil de que precisavam. (foto ilustrativa) Foto: Nathan Dumiao/Unsplash