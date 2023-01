Após envergonhar Nobre, Palmeiras promete nova postura

A pressão em cima dos jogadores é grande. Além da declaração pública do dirigente, o técnico Marcelo Oliveira já havia realizado uma reunião com os atletas no gramado, onde os cobrou de forma veemente. Assim, a expectativa é de uma nova postura já nesta quarta-feira.

"Reagi como todo palmeirense, fiquei envergonhado. Tenho orgulho muito grande desse grupo de jogadores e sei do que eles são capazes. Tenho certeza que todos se sentiram como eu me senti e que o Palmeiras vai mostrar do que é capaz no Allianz", disse o dirigente.

Para essa partida, Marcelo Oliveira pode contar com o retorno de Robinho e Zé Roberto, ambos recuperados de lesão. O resultado fez com que o Palmeiras ficasse fora do G4 do Campeonato Brasileiro, mas a situação pode ser revertida na próxima rodada.

O time soma 45 pontos e ocupa a sexta posição, com apenas um ponto a menos do que os rivais Santos e São Paulo (quarto e quinto colocado, respectivamente). A classificação para a Libertadores do ano que vem é o principal objetivo da equipe na temporada. Além do Brasileirão, o time pode conseguir chegar ao que pretende através da Copa Brasil, torneio em que está nas semifinais e enfrentará o Fluminense.