Após interrupção por ciclone, passeio de trem Curitiba-Morretes é retomado no Paraná

SOROCABA – Os passeios de trem entre a capital Curitiba e a cidade de Morretes, no litoral do Paraná, paralisados desde a quinta-feira, 13, pelos reflexos do ciclone extratropical que atingiu o Sul do País, foram retomados neste domingo, 16. O serviço foi suspenso pela empresa Serra Verde Express depois que a queda de árvores sobre os trilhos bloquearam a passagem de uma composição com 932 pessoas a bordo. Durante dez horas, os 22 vagões com os passageiros ficaram presos em meio à Serra do Mar, a cerca de 15 quilômetros de Morretes.

A empresa informou que os trilhos foram limpos e revisados e que a retomada está sendo feita com toda segurança. Estão previstas viagens diárias até 30 de julho, período de férias escolares. Passageiros que tinham passagens para sexta, 14, e sábado, 15, e que ainda estão com a situação pendente devem acionar a empresa pelo e-mail de contato no site oficial da Serra Verde Express.

Trem cruza a Serra do Mar, no Paraná Foto: Serra Verde Express/Divulgação

O passeio de trem é a segunda principal atração turística do Paraná, atrás apenas das Cataratas do Iguaçu. A viagem sai da capital em direção a Morretes por uma ferrovia inaugurada em 1885 por D. Pedro II. O trem passa por túneis longos, cânions, cachoeiras e mirantes, cortando a Mata Atlântica. O percurso, de 74 quilômetros, é percorrido em quase quatro horas devido à velocidade reduzida, de 30 km/h. O destino, Morretes, é uma cidade turística, fundada em 1721, que se destaca por seus roteiros gastronômicos.

O trem que parou na serra diante de galhos e árvores nos trios tinha saído às 8h30 de Curitiba e deveria chegar por volta do meio-dia em Morretes. De acordo com a companhia, foi a primeira vez em 26 anos que um incidente meteorológico causou uma paralisação tão longa no percurso turístico. O trem só chegou ao destino por volta das 21 horas. A empresa informou ter oferecido alimentação aos passageiros, que foram levados de ônibus e vans para a capital.

Informações

Devido ao incidente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abriu um procedimento administrativo e enviou um pedido de informações sobre o ocorrido. A Serra Verde Express confirmou o recebimento do ofício e disse que é um procedimento protocolar. “Desde o evento, enviamos a comunicação à ANTT e um relatório prévio. A abertura de procedimento administrativo para formalização do pedido de informações é normal e será atendido tempestivamente”, disse, em nota.