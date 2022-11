Após recordes de frio, cidades do Brasil registram tempestades com queda de granizo; veja vídeos

Publicidade

Após a passagem de uma frente fria na semana passada, que derrubou temperaturas e registrou recordes de frio no início de novembro pelo País, a expectativa é de que o calor volte gradativamente, como é o esperado para esta época do ano. Na cidade de São Paulo, a máxima prevista para quinta-feira, 10, será de 26ºC. No entanto, as fortes chuvas devem voltar a atingir principalmente a região Sudeste, onde é esperada nova tempestade de granizo nesta quarta-feira, 9.

Na terça-feira, 8, segundo a Climatempo, a chuva “em formato de gelo” caiu em grande quantidade em cidades de pelo menos sete Estados brasileiros: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Moradores dessas regiões divulgaram vídeos da tempestade nas redes sociais.

Os temporais de granizo, de acordo com a MetSul, foram mais violentos nas cidades mineiras, particularmente no sul mineiro. Dona Euzébia e outros municípios da região tiveram tempestade com chuva forte, vento e muito granizo. Em Rio Pomba, Guarani e Piraúba, o chão ficou coberto de gelo. Ao menos 20 cidades registraram danos provocados pela tempestade de granizo, que destelhou casas e danificou carros.

Chuva de granizo atinge principalmente cidades do estado de Minas Gerais. Foto: Twitter/@N4ttalia7

O risco de novos temporais com granizo nesta quarta é alto na Grande Belo Horizonte, na zona da mata mineira, no sul de Minas, na região da Serra da Canastra, na divisa do Rio de Janeiro com Minas, na serra fluminense e na divisa de São Paulo com o Sul de Minas. Nos Estados do Sul e do Centro-Oeste, há apenas expectativa para chuva convencional.

Embora o ar úmido esteja concentrado sobre o Nordeste e sobre o Norte do Brasil, a circulação de ventos sobre o País está levando esse ar úmido e quente para o Sudeste e o Centro-Oeste. Por isso, de acordo com a Climatempo, as pancadas de chuva acontecem principalmente nestas regiões.

O granizo se forma dentro das nuvens cumulonimbus, que são as mesmas nuvens que muitas vezes causam chuva forte, muitos raios e ventania.

“As nuvens cumulonimbus têm grande extensão vertical e uma parte delas alcança regiões da atmosfera onde a temperatura está muitos graus abaixo de 0°C e por isso o gelo se forma. É a presença do gelo que gera as descargas elétricas atmosféricas. As pedras de gelo caem das nuvens, precipitam, quando ficam pesadas o suficiente para vencer as fortes correntes de vento ascendentes (de baixo pra cima) que existem dentro dessas nuvens”, explica a Climatempo.

Carros atingidos por chuva de granizo. Foto: MetSul/Reprodução

Temperatura volta a subir gradativamente na capital paulista

Nesta quarta-feira, a cidade de São Paulo ainda amanheceu com nebulosidade e baixas temperaturas, em torno de 14ºC. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no decorrer do dia o sol deve predominar entre poucas nuvens. As temperaturas máximas podem chegar aos 24°C com taxas mínimas de umidade do ar na casa dos 40%.

A expectativa é de que o frio diminua nos próximos dias, inclusive nas madrugadas, e as temperaturas voltem a se elevar de forma gradativa. As chuvas, no entanto, retornam na forma de pancadas isoladas e principalmente durante as tardes e início da noite.

Nesta quinta-feira, a previsão é de madrugada com termômetros em torno dos 15°C, céu nublado com temperatura máxima prevista de 26°C ao longo do dia. Os índices de umidade do ar variam entre 45% e 95%. No período da tarde devem ocorrer pancadas rápidas e isoladas de chuva.

Uma forte chuva de granizo atingiu a região de Minas Gerais, Brasil. pic.twitter.com/iWakbKUJoW — tuca (@tucabr54) November 8, 2022

já vi muitas chuvas de granizo em Uberaba, mas com uma chuva tão intensa, longa e com as pedras tão grande pic.twitter.com/0LFD0Cze4o — Manoel Victor (@manoelCruel) November 8, 2022

Simplesmente chuva de granizo em caxias 😲 pic.twitter.com/o13FPhYRJg — Mauricio Moreira ᶜʳᶠ (@MauricioMT09) November 8, 2022

Previsão para outras regiões

Na região Norte do País, com exceção do oeste e sul de Rondônia e leste do Acre, todas as outras áreas devem registrar pancadas de chuva com raios e períodos de sol nesta quarta.

No Centro-Oeste, o sol forte e ar seco predominam em Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de Mato Grosso, incluindo as capitais Campo Grande e Cuiabá. As pancadas de chuva com raios podem ocorrer no centro, norte e leste de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal ao longo do dia.

No Nordeste, as áreas de instabilidade ainda atuam sobre a região e com possibilidade de pancadas de chuva em Teresina e cidades do interior do Maranhão, assim como Bahia, Sergipe e Alagoas (exceto no sertão), no agreste e litoral de Pernambuco, no litoral da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte.