Aracruz: Polícia apura se autor de ataques teve ajuda com lições de tiro

VITÓRIA- A Polícia Civil do Espírito Santo vai apurar se o atirador de 16 anos, que abriu fogo contra alunos e professores de duas escolas em Aracruz, no interior capixaba, recebeu lições presenciais de tiro durante o período em que se preparava para os ataques.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz, Andre Jaretta, não há certeza de que o adolescente já tivesse efetuado disparos antes de realizar o atentado. Porém, é de conhecimento da polícia que ele tinha acesso às armas do pai e as teria usado para praticar, mesmo que sem munição, antes do ocorrido.

“Sempre que tinha uma oportunidade de ficar sozinho, ele pegava esses armamentos com o intuito de criar uma intimidade com o uso. No dia do ato, os pais saíram para o Centro de Aracruz para fazer compras, então ele aproveitou desse momento para praticar o atentado”, explica Jaretta.

Pelo menos quatro pessoas - três professoras e uma aluna - morreram durante os ataques. NA FOTO REPRODUCAO DO ATIRADOR FOTO POLICIA CIVIL-ES Foto: undefined / undefined

Ainda segundo o delegado, o adolescente alegou ter sido vítima bullying anos atrás, o que teria motivado os ataques: “Alegou que nunca tinha feito nenhum ato infracional antes disso e que, durante sua vida estudantil, teria sofrido bullying de alguns colegas e que, a partir disso, em 2019, passou a planejar os ataques”.

A polícia quer agora saber se houve participação de pessoas próximas ao adolescente durante a execução ou até mesmo na preparação para o crime. Os investigadores devem levantar questões como o acesso do atirador às armas e até mesmo a possível negligência por parte dos pais quanto à compra de equipamentos táticos e de alusão ao nazismo.

Quando questionado sobre prints que teriam sido feitos da página do pai do atirador em uma rede social, onde o livro “Mein Kampf”, de Adolf Hitler era ostentado, Jaretta disse que essa também seria uma linha de investigação, mas que ainda não se pode dar certeza da influência real da obra no atentado. “O atirador leu o livro de Hitler e tinha acesso a ele em casa. A gente pode dizer que ele tinha sim simpatia pela ideologia nazista, mas não sabemos se fazia parte de algum grupo”, disse.

A Polícia Civil ouvirá ainda nesta segunda o depoimento dos pais do adolescente. Um novo depoimento do atirador pode ocorrer, mas não há data prevista para isso. O pai do atirador é policial militar e foi afastado das suas funções. Ao Estadão, ele disse que o filho aprendeu a atirar por meio se vídeos no YouTube.