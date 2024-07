Arcebispo de SP critica referência à Santa Ceia em abertura das Olimpíadas 2024: ‘Deboche’

Na cobertura do evento na sexta, o perfil oficial dos Jogos Olímpicos no X (antigo Twitter) afirmou que a cena é uma referência à Grécia antiga. “A interpretação do deus grego Dionísio nos conscientiza do absurdo da violência entre os seres humanos”, escreveu. Ou seja, ao centro, não estaria um Jesus seminu e pintado de azul, mas o deus Dionísio - interpretado pelo ator Philippe Katerine.